Боевики «Боко харам» убили 28 человек при нападении на деревню в Республике Нигер

По сообщению местных информационных ресурсов, не менее 28 человек было убито в ночь с 13 на 14 декабря 2020 года во время внезапной атаки боевиков группировки «Боко харам» на одну из деревень на юго-востоке Нигера.

По словам официального представителя правительства Республики Нигер, террористы осуществили нападение на мирную деревню, находящуюся в приграничном с Нигерией регионе. Они открыли беспорядочную стрельбу и сразу же начали поджигать дома. После осмотра места трагедии было установлено, что только 14 местных жителей погибли от пулевых ранений.

В настоящий момент в районе происшествия усилены меры безопасности и ведётся розыск боевиков. При этом власти объявили о начале трёхдневного траура на территории всей республики с 15 декабря.

Террористическая организации «Боко харам» зародилась как религиозное объединение фанатичных мусульманских проповедников на севере Нигерии в 2002 году. Но вскоре в бассейне рек впадающих в озеро Чад её участники начали совершать нападения на мирных жителей и военных, создавая угрозу для таких стран, как Нигер, Нигерия, Чад, Камерун, а также Центральноафриканская Республика.

Однако, как боевая организация она заявила о себе после избрания христианина Гудлака Джонатана на пост президента Нигерии. Начиная с 2011 года группировка устроила настоящий террор практически на всей территории страны. Они осуществляли нападения на чиновников местных администраций и членов правительства, атаковали служащих полиции и простых граждан. Самыми громкими акциями «Боко харам» стали взрыв автомобиля у представительства ООН в городе Абуджа и нападение на город Даматуру, где боевикам удалось разграбить полицейские участки, церкви и банки. Более того, они первыми в Нигерии стали использовать террористов-смертников и осуществлять нападения на христианские церкви.

В 2015 году главарь «Боко харам» Абубакар Шекау принёс клятву верности «Исламскому государству»1 (организация, запрещенная в РФ), а сама группировка стала «Западноафриканской провинцией ИГ»1. Но, несмотря на изменение статуса, какое-либо взаимодействие между террористическими ячейками наладить так и не удалось.

В настоящий момент «Боко харам» является одним из главных факторов, который может привести к дестабилизации хрупкого мира в странах Экваториальной Африки. Наибольшую опасность террористическая организация представляет для Центральноафриканской Республики, где на фоне примирения исламских и христианских группировок стало возможно проведение 27 декабря 2020 года выборов президента и депутатов законодательного собрания.

1 Организация запрещена на территории РФ.