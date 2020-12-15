Басков объяснил, почему до сих пор не женился

Москва, 15 декабря. С годами влюбиться гораздо сложнее, заявил «золотой голос России» Николай Басков, добавив, что не теряет надежды найти свою вторую половинку.

Басков вернулся с отдыха на Мальдивах. И если его друзья активно грелись на солнце, певцу пришлось прятаться в тени. Руководство российских каналов попросило артиста не появляться на съемках новогодних программ с загаром.

Время Басков на курорте проводил активно, занявшись своим внешним видом. В этом помогла необычная процедура, изобретенная тибетскими монахами. Музыканта облили специальным маслом, и после двух часов отдыха его «девчонки массировали».

«Я не чувствую, что мне в следующем году 45, даже не ощущаю. Я надеюсь, что буду жить долго и счастливо. Вы еще на свадьбе моей погуляете», — рассказывает музыкант Пятому каналу.

Поклонники же задаются вопросом, когда один из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса решится связать себя узами брака. А главное: кто станет его избранницей. В последнее время на всех светских тусовках артист появляется в одиночестве. Позади остались романы с мисс Вселенной Оксаной Федоровой, дочерью Монсеррат Кабалье, певицей Софией Кальчевой, телеведущей Викторией Лопыревой, с которой Басков даже обручился в свое время.

По словам музыканта, найти своего человека в жизни — самое сложное испытание.

«Это самое непростое, что выпадает в жизни человека — найти свою любовь и найти того человека, который сможет с тобой смотреть в одну сторону, и тебе будет с ним легко», — подчеркнул Басков.

По его словам, он мечтает встретить ту, кто окажется с ним «прежде всего на одной волне». Девушку, с которой «хочется просыпаться, засыпать, ездить, обсуждать».

«Просто такого не было еще. <...> Знаете, с годами сложнее влюбиться. Реально. Когда прошел определенные этапы», — посетовал он.

И все же Басков не теряет надежды найти своего человека, напоминая, что многие его коллеги женились после 45 лет. Пока же единственной дамой в комнате музыканта остается его кошка по кличке Шанель.

«Я завел котенка, привез его себе домой и ровно через три дня понял, что я его никому не отдам. Кошка просто невероятно красивая, умная, сумасшедшая, скрашивает мой одинокий досуг дома», — поделился Басков.

В конце октября ВЦИОМ составил рейтинг лучших исполнителей российской эстрады. Басков занял второе место среди певцов, уступив первое место своему другу Филиппу Киркорову. Среди певиц первое место заняла Полина Гагарина, потеснив в рейтинге саму Примадонну российской эстрады — Аллу Пугачеву.