Куда поехать в отпуск: список открытых стран для путешествий из России

Пандемия коронавируса — не повод унывать и сидеть в четырех стенах, конечно же, только при соблюдении противоэпидемических мер: необходимо использовать индивидуальные средства защиты, придерживаться социальной дистанции, думать о себе и других. Даже в мире ограничений страстные путешественники могут найти для себя много любопытных вариантов туристических направлений. ФАН рассказывает, в какую страну из России можно улететь прямым рейсом и какие ограничения за этим последуют.

Напомним о самом важном. После возвращения в РФ все прибывшие в обязательном порядке должны сдать тест на коронавирус и загрузить результаты анализа на сайте госуслуг в течение 72 часов после прилета. До получения результата необходимо изолироваться дома. Итак, полетели!

Турция

Самое популярное направления для россиян, которое процветало еще до пандемии. Хороший вариант для тех, кто просто хочет погреться на солнышке и отдохнуть от русской зимы. Посетить музеи и другие достопримечательности из-за локдауна сейчас не получится. Полакомиться местной кухней в барах и ресторанах, увы, тоже не выйдет. Зато вы можете насладиться знаменитыми дестинациями и оценить сервис в отеле.

Что нужно: виза в Турцию не требуется, справку на отсутствие COVID-19 предоставлять не надо.

Танзания

Восточноафриканская страна находит отклик в сердце все большего числа россиян, и это неудивительно. Танзания славится обширными районами девственной, нетронутой природы. Пляжи страны давно уже ворвались в топ лучших курортов мира, а вода там настолько чистая, что можно ощутить себя персонажем известного фильма «Голубая лагуна». Идеальный вариант при условии обязательной прививки против желтой лихорадки.

Что нужно: виза, которая оформляется в аэропорту по прилете, справка на коронавирус не требуется.

Мальдивы

Признаемся честно, каждый из нас хотя бы раз в жизни допускал возможность слетать на Мальдивы. Отдохнуть в тропиках можно и в пандемию, лишь бы финансы позволили. Солнце и голубое небо, горячий песок и кристально-чистая вода — мечта для любителя как активного, так и пассивного отдыха.

Что нужно: виза не требуется, обязателен отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее 96 часов до прибытия, также за 24 часа до прилета необходимо заполнить декларацию здоровья.

Объединенные Арабские Эмираты

Красивая и богатая страна, необычность которой приковывает к себе взгляды туристов и путешественников со всего мира. Дубай, несмотря ни на что, остается открытым для туризма, хотя въезжающим из других государств на фоне эпидемии предъявляется серьезный список требований.

Что нужно: виза не требуется, нужна распечатанная справка об отрицательном результате теста на коронавирус, полученная не более чем за 96 часов до вылета, но при этом детей до 12 лет в страну пускают без анализа. На борту или по прилету в аэропорт необходимо будет заполнить декларацию о состоянии здоровья. Также в аэропорту Дубая нужно будет сдать еще один тест на COVID-19 и изолироваться на 2 суток до получения результата.

Черногория

Хороший вариант для отдыха, но только не сейчас. Сезон в Черногории начинается в мае и продолжается до конца ноября. Купаться в Адриатическом море можно с мая по октябрь.

Что нужно: ничего, ни визы, ни справки от COVID-19, ни декларации о состоянии здоровья. Разве не красота?

Греция

Эта страна сочетает в себе хорошие пляжи для пассивного отдыха и возможность культурно обогатиться. Сейчас в Греции отменены все развлекательные мероприятия, а некоторые общественные заведения, в частности кафе и рестораны закрыты.

Что нужно: виза, отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее 48 часов до прибытия. Обратите внимание, что до покупки билетов на самолет, необходимо заполнить особую форму, так как количество россиян для пребывания в Греции сейчас ограничено. По прибытию в страну трехдневный карантин является обязательным.

Египет

Загадочная страна для интеллектуалов, богатая на различного рода тайны и даже мистику. Отвлекитесь от пандемии и своими глазами осмотрите величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, в том числе одно из «семи чудес света» — пирамиду Хеопса. Обратите внимание на знаменитого хранителя Египта — монументальную скульптуру Большой сфинкс. То, что так увлекало в школе на уроках истории намного ближе, чем кажется.

Что нужно: виза не требуется, нужен отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до прибытия.

Куба

Веселая и беззаботная Куба может порадовать туристов ярким солнцем и пряными напитками. Несмотря на то, что эту латиноамериканскую страну причисляют к одной из бедных, тут тоже есть что посмотреть: автомобили 1950-х годов, колониальная архитектура XVI века, белоснежные пляжи и легендарные плантации табака.

Что нужно: виза не нужна, по прилете необходимо сдать обязательный тест на коронавирус и не выходить из номера гостиницы до получения результатов.

Кыргызстан

Природа Кыргызстана впечатляет. Стоит обратить внимание на самое больше озеро Киргизии, входящее в 30 самых крупнейших озер мир, — Иссык-Куль. Величественные горы поражают воображение. Также страна известна своими горнолыжными курортами.

Что нужно: виза не нужна, требуют отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до прибытия.

Сербия

Не самое популярное направление, но не менее интересное, в конце концов, Сербия — это Европа, а в Европе всегда есть, что посмотреть.

Что нужно: виза не нужна, тест на коронавирус сдавать не надо, на самоизоляции сидеть не требуется.

Великобритания

Родина футбола, Гарри Поттера и группы The Beatles. Аристократичная Великобритания манит своей холодностью и загадочностью, чем-то она похожа на наш Санкт-Петербург — такая же интеллигентная и дождливая. Достопримечательностей здесь не перечесть, а чай, наверняка, нужно пить десятки раз за сутки. С 15 октября страна смягчила ограничения для въезжающих: теперь не нужно 14 дней сидеть в заточении на карантине, достаточно 5-7 дней.

Что нужно: виза нужна, и ее очень сложно получить. Через 5 дней по прилету в Англии нужно сдать тест на COVID-19, до получения результата придется не выходить за пределы гостиничного номера.