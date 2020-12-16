Инфекционист рассказал, когда у россиян появится групповой иммунитет к COVID-19

Российский инфекционист Илья Акинфиев рассказал ФАН, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19.

«Понятие коллективного иммунитета существует в эпидемиологии с давних времен. Иммунитет вырабатывается при наличии антител, которые образуются после перенесенной инфекции. Также иммунитет появляется после вакцинации. [Если] оставшаяся часть людей не заболевает, то [это значит, что] инфекция больше не проходит», — пояснил Акинфиев.

Проще говоря, коллективный иммунитет — это противостояние болезни путем прививания населения. То есть, когда большое количество людей способны противостоять вирусу, у болезни нет шансов распространяться дальше. Тогда и риск заражения человека без иммунитета от встречи с инфицированным снижается.

«При респираторных инфекциях считается, если количество людей от 75% до 90% будут иметь иммунитет, тогда оставшиеся 10%, не имея его, не заболеют. Это не новость», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Илья Акинфиев уверен, что если 80% россиян пройдут вакцинацию либо переболеют и уже будут иметь антитела, то эпидемия больше не повторится. Возможны лишь единичные заражения, но болезнь уже не будет так распространяться.

«Вакцина от коронавируса доказала свою безопасность. Уже заканчиваются клинические исследования, которые направлены на изучение ее эффективности. Чтобы ответить на вопрос про эффективность, достаточно будет подождать еще два-три месяца», — подчеркнул инфекционист.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал условие выработки группового иммунитета к коронавирусу COVID-19. Он заявил, что коллективный иммунитет у жителей страны появится, когда будут привиты около 85% американцев.