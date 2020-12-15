Республика Сомали разорвала дипломатические отношения с Кенией

Власти Сомали 15 декабря объявили о своём решение разорвать дипломатические отношения с Кенией. В качестве причины столь резкого шага в отношениях с одним из своих соседей в Могадишо назвали нарушение суверенитета и вмешательство Кении во внутренние дела государства.

Об этом стало известно в ходе телевизионного выступления министра информации Сомали Османа Абукар Будде. Он уведомил население страны о том, что Могадишо уже отозвало своих дипломатов из Кении и в настоящий момент требует, чтобы работники посольства соседней республики покинули территорию Сомали не позже, чем через 7 дней с момента оглашения этой информации.

В настоящий момент нет никакой информации о том, отреагировало ли правительство Кении да это сообщение.

29 ноября власти Сомали уже отозвали своего посла из Кении и выдворили кенийского посла за пределы своей территории. За день до оглашения информации о разрыве дипломатических отношений президент Кении Ухуру Кениата провел переговоры с главой Сомалиленда Мусой Бихи Абди.

Напомним, что в 1990-е годы Сомалиленд объявил о своём суверенитете от Сомали, но не получил признания своего статуса со стороны мирового сообщества. Власти Сомали неизменно придерживаются позиции, что Сомалиленд является неотъемлемой частью территории страны.