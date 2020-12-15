Дональд Трамп все еще может остаться президентом США

Президент США Дональд Трамп не отказывается от идеи оспаривания итогов президентских выборов. Хотя американская Коллегия выборщиков в ходе голосования поддержала демократа Джо Байдена, второй президентский срок Трампа все еще возможен. Об этом говорится в статье «Республиканцы в ключевых штатах создают «альтернативный список избирателей», чтобы поддержать юридические претензии Трампа к процедуре голосования», опубликованной изданием Breitbart.

Трамп продолжает борьбу

Несмотря на то, что по официальным данным Коллегия выборщиков закрепила победу Джо Байдена на президентских выборах в США и отдала ему 306 голосов, юристы избирательного штаба Дональда Трампа продолжают оспаривать результаты выборов и бороться за их пересмотр.

Мировые СМИ широко освещали ход голосования выборщиков-демократов, однако проигнорировали новости, что в ключевых колеблющихся штатах одновременно с голосованием демократических выборщиков за Байдена состоялось параллельное голосование выборщиков-республиканцев за Трампа. Республиканские выборщики в штатах Невада, Пенсильвания, Джорджия, Аризона, Висконсин, а также Нью-Мексико, подобно своим коллегам из Демократической партии, провели голосование и выбрали президентом Трампа. А официальное голосование в штате Мичиган было заблокировано представителями Республиканской партии США.

Как сообщил Стивен Миллер, многолетний советник Трампа, альтернативное голосование выборщиков проведено, чтобы юридическая команда президента продолжила работу и смогла доказать через суды, что выборы были сфальсифицированы.

«Согласно Конституции США, единственная конечная дата — это 20 января 2021 года, — заявил Миллер телеканалу Fox News. — У нас более чем достаточно времени, чтобы исправить фальшивый результат выборов и подтвердить победу Дональда Трампа».

Американские законы устанавливают, что результаты голосования выборщиков от штатов должны быть отправлены в Конгресс США, где 6 января 2021 года обе палаты американского законодательного органа проголосуют за их утверждение. Однако если результаты выборов покажутся неубедительными или неверными хотя бы одному конгрессмену и одному сенатору, есть возможность их оспорить и организовать экстренные слушания. После слушаний Палата представителей и Сенат должны будут проголосовать за признание итогов выборов, но если большинство законодателей выскажется против, то утверждение Байдена на президентском посту не состоится.

По-видимому, именно на такой сценарий рассчитывает действующий президент, тем более, что в Конгрессе есть политики, готовые Трампу в этом помочь.

«6 января я буду официально возражать против представления голосов Коллегии выборщиков из различных штатов, которые имеют настолько несовершенные избирательные системы, что их подсчет голосов недостоин нашей ратификации в Конгрессе Соединенных Штатов», — заявил, в частности, конгрессмен-республиканец Мо Брукс.

Данные о фальсификациях множатся

Несмотря на то, что юридическая команда Трампа терпит поражения в судах, данные о фальсификациях на выборах продолжают множится. Например, в этот понедельник был опубликован официальный отчет по результатам криминалистической экспертизы машин для голосования в одном из округов штата Мичиган. Экспертиза показала, что машины для голосования Dominion Voting Systems допускали фатальную ошибку, в результате, чего голоса Трампа были засчитаны Байдену.

Как ранее уверяли либеральные СМИ со ссылкой на избирательную комиссию Мичигана, данная ошибка не была связана с работой систем Dominion, а ее причиной стал человеческий фактор. Теперь оказалось, что это не соответствует действительности. Напомним, машины для подсчета голосов, табуляторы и прочие устройства компании Dominion использовались во всех колеблющихся штатах, где победил Байден.

Замена генерального прокурора

Следует отметить, что Трамп произвел внезапную замену генерального прокурора США. Вместо Уильяма Барра, который бойкотировал несколько важных расследований, инициированных администрацией Трампа, на пост поставлен его заместитель Джеффри А. Розен.

На прошлой неделе в крупнейших консервативных медиа США прошла кампания по разоблачению китайского влияния на американскую политику и, прежде всего, на Демократическую партию. Ранее Розен делал особый акцент на вредоносном иностранном вмешательстве в американские политические процессы. Не исключено, что Розен намекал на Китай, и в ближайшее время избирательный штаб Байдена будет публично обвинен в незаконных и коррупционных связях с Поднебесной. Это может привести к беспрецедентной ситуации и полному пересмотру итогов голосования.