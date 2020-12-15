Башага возобновил попытки интегрировать триполитанских боевиков в «МВД» ПНС Ливии

Триполи, 15 декабря. Глава «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага распорядился возобновить переговоры об объединении группировок Триполитании в составе силовых структур.

Издание Libyan Express сообщает, что накануне в столице состоялось второе заседание комитета по интеграции боевиков в так называемое МВД. На встрече присутствовали подчиненные Башаги и лидеры бандформирований во главе с Абдулом Насером аль-Тефом.

Стороны обсудили механизм присоединения террористических группировок к системе безопасности. В частности, решено отправить джихадистов на обучение, чтобы они смогли выполнять работу в качестве «сотрудников правоохранительных органов».

Примечательно, что Фатхи Башага уже пытался провести переквалификацию незаконных бандформирований в батальоны. Глава «МВД» ПНС таким образом хотел обойти основные пункты женевских соглашений, которые подразумевали вывод иностранных наемников с территории Ливии.

Джихадисты и лидеры радикально-исламистских объединений отвергли инициативу «министра». Даже несмотря на то, что большинство из них уже интегрированы в силовой блок ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Минобороны Турции заключило контракт на поставку военной продукции ПНС Ливии. Анкара продолжает перебрасывать боеприпасы и технику на территорию североафриканского государства, нарушая оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.