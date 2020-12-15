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Новый рекорд по добыче нефти установили в Ливии

Новый рекорд по добыче нефти установили в Ливии

Триполи, 15 декабря. Суточный показатель добычи нефти в Ливии превысил 1,28 миллиона баррелей, сообщает Al-Marsad.

По данным издания, производственная деятельность компаний на месторождениях снова преодолела отметку с шестью нулями. Теперь в стране стали добывать еще на 300 тысяч единиц больше по сравнению с концом ноября 2020 года.

Председатель Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналлах в начале декабря провел встречу с генеральным директором Schlumberger Оливером Ле Бош. Стороны договорились создать механизмы по возобновлению работы скважин в Ливии и повысить темпы добычи.

Представитель ННК также добавил, что общие доходы от реализации нефтепродуктов и газа за ноябрь 2020 года составили 700,4 миллионов долларов. Куда пошли эти деньги до сих пор неизвестно, поскольку граждане страны не ощутили реальных перемен в экономических и социальных сферах.

Ливийцы предполагают, что вырученные средства осели в карман руководства нелегитимного Правительства национального согласия. Федеральное агентство новостей сообщало, что «премьер» ПНС Файез Саррадж пытается добиться отставки руководителя ЦБ для получения полного контроля над прибылью от продажи нефти.

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