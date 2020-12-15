Политолог заявил, что Украина не готова мирно решать конфликт на Донбассе



Украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов Эксперт Вячеслав Ковтун заявил, что Украина не заинтересована в мирном разрешении конфликта на Донбассе. По словам политолога, Украина будет ждать, пока западные санкции приведут к упадку Российской Федерации, и когда это произойдет, она попытается вернуть Донбасс силой по примеру Азербайджана.

«Конфликт в Карабахе и его военное решение показали новый проект, как можно решать региональные конфликты. Поэтому Украина берет на галочку этот опыт: что можно военным путем в течение короткого времени решить проблему. И больше никаких переговоров», — заявил Вячеслав Ковтун в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Год парижским соглашениям. Держит ли слово Зеленский?».

По словам украинского политолога, карабахский конфликт и его военное решение показало Украине один из возможных путей решения конфликта на Донбассе.