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Политолог заявил, что Украина не готова мирно решать конфликт на Донбассе

Политолог заявил, что Украина не готова мирно решать конфликт на Донбассе
Украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов Эксперт Вячеслав Ковтун заявил, что Украина не заинтересована в мирном разрешении конфликта на Донбассе. По словам политолога, Украина будет ждать, пока западные санкции приведут к упадку Российской Федерации, и когда это произойдет, она попытается вернуть Донбасс силой по примеру Азербайджана. 

«Конфликт в Карабахе и его военное решение показали новый проект, как можно решать региональные конфликты. Поэтому Украина берет на галочку этот опыт: что можно военным путем в течение короткого времени решить проблему. И больше никаких переговоров», — заявил Вячеслав Ковтун в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Год парижским соглашениям. Держит ли слово Зеленский?».

По словам украинского политолога, карабахский конфликт и его военное решение показало Украине один из возможных путей решения конфликта на Донбассе.  

«Что касается переговоров, они ведутся 6 лет, особенного продвижения нет. Россия под санкциями, новый президент США, которого вчера выбрали выборщики, введет новые санкции против России из-за Донбасса, поэтому будем ждать», — заявил Вячеслав Ковтун.

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