Россия обошла Британию по количеству пользователей Apple Pay

Россия вышла на второе место в мире по количеству устройств, поддерживающих Apple Pay, оставив позади Великобританию. Из 507 миллионов телефонов, часов, планшетов и компьютеров по всей планете, поддерживающих платежный сервис, 20-25 миллионов находятся в пользовании у россиян.

Абсолютным лидером в рейтинге остаются США

Согласно прогнозам инсайдера, производство новых iPhone 13 на базе SoC может начаться уже в начале следующего лета. Это означает, что в продаже смартфоны появятся уже в сентябре 2021 года.

Компания была вынуждена сдвинуть производство iPhone 12 из-за пандемии. Продажи стартовали только в конце октября текущего года, а поздние модели поступили в магазины только в середине ноября.

Также отмечается, что возможно возвращение Touch ID в новых iPhone 13. Многие пользователи жалуются, что не могут разблокировать смартфон своим лицом из-за масок.

Еще в 2018 году американская компания Apple заняла третье место в списке из 500 лучших работодателей мира по мнению Forbes. Эксперты журнала, вероятно, не стали брать в расчет ситуацию на партнерских предприятиях, где производится сборка полюбившейся потребителям дорогостоящей техники.

В минувшую субботу, 12 декабря 2020 года, на заводе компании Wistron в индийском городе Нарасапур началась забастовка сотрудников, перешедшая в погромы. Рабочие взбунтовались из-за неблагоприятных условий труда. Отмечается, что в общей сложности на предприятии задействованы около 2 тысяч человек, из которых подавляющее большинство влилось в беспорядки.

Недовольные начали крушить офисы и производственные площадки предприятия, переворачивать и поджигать находящиеся на стоянке автомобили, бить окна. Целью толпы стало имущество руководителей высшего звена компании Wistron.