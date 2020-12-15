Киевская полиция избила митингующих предпринимателей прямо на Майдане

Митинг предпринимателей в столице Украины на майдане прошел под крики «Ганьба!», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. Акция превратилась в массовое столкновение с полицией, в ходе которого пострадали десятки мирных граждан. Многие вспоминали, что переворот 2014 года также начался с избиения мирных демонстрантов.

«Мирная акция превратилась в избиение людей правоохранительными органами. Полицейские действуют очень жестоко, как было зимой 2014-го года», — заявила корреспонденту ФАН пожилая участница акции, художница, Мария Федоровна.

Марш предпринимателей начался днем на Крещатике и остановился на майдане Независимости. Там предприниматели попытались поставить палатки, чтобы, по их словам, обратить на себя внимание и бастовать до тех пор, пока их не услышат.

К предпринимателям тут же подбежали полицейские и начали вырывать у них из рук палатки. Активисты принялись защищать палатки с криками «Ганьба!», полиция, расталкивая народ пробиралась к своим коллегам, грубо отталкивая бастующих и зевак.

В итоге коммерсантам была применена физическая сила, слезоточивый газ и шумовые гранаты.Без жертв не обошлось, на месте активисты насчитали десятки пострадавших. Как минимум пять человек уехали в машине скорой помощи. Организатор мероприятия обращался посредством мегафона к полиции с требованием остановить насилие, но его не услышали.

В толпе людей медики отыскивали пострадавших с помощью звуковых сигналов. Организатор просил потерпевших гудеть в гудок. Гудки, плач и крики доносились с разных сторон площади Независимости.

«А что же Зеленский сам не пришел, на последствия своих законов посмотреть и всех нас избить заодно?» — задал риторический вопрос предприниматель из Харькова.

Напомним, с 1 января 2021 года на Украине вступит в силу закон, который предусматривает переход мелкого украинского бизнеса на полный бухгалтерский учёт. Требования к ведению кассы и банковского счета будут крайне строгие, и коммерсанты говорят, что без специалистов станет сложно вести коммерческую деятельность, многим придётся уйти в тень. Поэтому киевские предприниматели вышли заявить о том, что эти нововведения делают их работу невозможной.