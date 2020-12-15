Журналист ФАН награжден за вклад в освобождение Шугалея и Суэйфана

Специальный корреспондент ФАН Альгирдас Микульскис получил награду от Фонда защиты национальных ценностей за большой вклад в освобождение российских граждан, социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, из ливийского плена.

Как сообщил глава организации Александр Малькевич, ФЗНЦ ежедневно отмечает всех, кто полтора года участвовал в общей борьбе за освобождение российских узников.

«Это была гражданская кампания, общероссийское общественное движение, которое не знает аналогов, — прокомментировал Малькевич. — Достаточно напомнить, что полтора месяца в феврале-марте люди каждый день выходили на пикеты к посольству Ливии, не давали замолчать и забыть тему».

Особенную благодарность глава ФЗНЦ выразил в адрес журналистов, которые каждый день рассказывали о судьбе Шугалея и Суэйфана.

«Альгис Микульскис — блестящий военкор, который был на передовой, работал в экстремальных условиях в странах Ближнего Востока. Через свои связи, контакты, через СМИ региона он рассказывал правду о гражданах России, которые попали в беду, — подчеркнул Малькевич. — Вместе мы добились главного — наши ребята вернулись домой».

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, плененные ливийскими боевиками, были освобождены 10 декабря 2020 года в результате сложнейшей спецоперации, которую провели Минобороны и МИД России. Социолог и его переводчик провели в тюрьме 573 дня.

Все это время Федеральное агентство новостей подробно рассказывало об их судьбе, по мотивам истории были сняты фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2».

Максим Шугалей и Самер Суэйфан вернулись в Россию 11 декабря.