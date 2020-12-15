Вадим Манукян: в США трупы погибших от COVID-19 сменят новые

О том, почему рефрижераторы стали популярным местом хранения трупов, и связаны ли они с подготовкой к возможной гражданской войне после президентских выборов США, рассказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Нельзя исключать, что рефрижераторы могут быть использованы для хранения трупов в ходе возможной гражданской войны. Мы видим, что ежедневно в США погибает около двух – трех тысяч человек от короновируса. Поэтому в последние месяцы ситуация США – трагичная», — рассказал Вадим Манукян.

Отметим, весной Нью-Йорк и одноименный штат стали эпицентром эпидемии короновируса. Каждые сутки умирали около 700 человек. Морги не могли справиться с таким объемом, поэтому было решено задействовать передвижные рефрижераторы для хранения трупов. Сейчас число умерших в США от коронавируса составляет 1,5-2 тысяч человек в день.

По словам эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России, США всегда «пользуются плодами того, что они в последнее время успели натворить». Вадим Манукян отметил, что Трамп скоро отойдет от шока проигрыша в выборах и не будет раскачивать ситуацию, поэтому другим силам будет интересно воспользоваться рефрижераторами.