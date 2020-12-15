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Жительница Антальи после нервного срыва выбила стекла нескольких авто

Жительница Антальи после нервного срыва выбила стекла нескольких авто

Анталья, 15 декабря. Жительница курортного города Турции разбила окна машин, после чего разделась почти догола, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Капез. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина ходит по улице, берет крупные камни и кидает их в припаркованные автомобили. Таким образом злоумышленнице удалось выбить два стекла.

После акта вандализма турчанка стала снимать с себя одежду. Раздетая почти полностью девушка села посреди тротуара и начала громко кричать.

Очевидцы сообщили о случившемся в жандармерию. Сотрудникам правоохранительных органов с трудом удалось убедить нарушительницу одеться. В этот момент прохожие фиксировали обнаженную на камеры мобильных телефонов.

Сейчас женщина дает показания в полицейском участке. Сообщается, что ее поведение связано с пережитым нервным срывом.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что житель города Анталья стал выбивать окна машин после эмоциональной встречи с бывшей возлюбленной и нарушения комендантского часа. Девушка оказалась беременна от другого, и турок начал ей угрожать. Полиция попыталась остановить мужчину и оштрафовать за несоблюдение карантинных мероприятий.

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