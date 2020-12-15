Жительница Антальи после нервного срыва выбила стекла нескольких авто

Анталья, 15 декабря. Жительница курортного города Турции разбила окна машин, после чего разделась почти догола, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Капез. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина ходит по улице, берет крупные камни и кидает их в припаркованные автомобили. Таким образом злоумышленнице удалось выбить два стекла.

После акта вандализма турчанка стала снимать с себя одежду. Раздетая почти полностью девушка села посреди тротуара и начала громко кричать.

Очевидцы сообщили о случившемся в жандармерию. Сотрудникам правоохранительных органов с трудом удалось убедить нарушительницу одеться. В этот момент прохожие фиксировали обнаженную на камеры мобильных телефонов.

Сейчас женщина дает показания в полицейском участке. Сообщается, что ее поведение связано с пережитым нервным срывом.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что житель города Анталья стал выбивать окна машин после эмоциональной встречи с бывшей возлюбленной и нарушения комендантского часа. Девушка оказалась беременна от другого, и турок начал ей угрожать. Полиция попыталась остановить мужчину и оштрафовать за несоблюдение карантинных мероприятий.