Российская кондитерская отрасль демонстрирует успехи на фоне общемировой рецессии

Российская кондитерская отрасль демонстрирует рост в 2020 году, прибавив за 12 месяцев 800 миллионов долларов, тем самым достигнув отметки в 1,4 миллиарда долларов. Такие итоги были озвучены в ходе онлайн-конференции «Агроэкспорта» при Министерстве сельского хозяйства, как сообщает «Финмаркет».

Россия поставляет сладости в более чем 90 стран по всему миру. Главными потребителями являются КНР, Саудовская Аравия, Монголия, ФРГ, Нидерланды, Соединенные Штаты, Израиль.

Структура экспорта такова:

55 процентов — шоколадные кондитерские изделия;

32 процента — мучные изделия;

13 процентов — сахаристые изделия.

Почти половину продукции закупают бывшие республики СССР.

Самым перспективным направлением видится Китай — за 2020 год Пекин закупил на 20 процентов больше российских кондитерских изделий, чем в 2019 году.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год.

В ведомстве советуют совершать покупки только в местах организованной торговли и обращать внимание на целостность упаковки. На ней должна присутствовать информация о названии товара, его составе, дате изготовления, условиях хранения и сроке годности, а также другие сведения.

«При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров)», — сообщает Роспотребнадзор.

В сладостях не должны присутствовать синтетические красители, консерванты и натуральный кофе. Следует обратить внимание на потенциальные аллергены, в том числе — на арахис. Игрушка должна находиться в отдельном пакете.