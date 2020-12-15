Зеленский зло подшутил над своими избирателями и стал президентом-разочарованием



Прошел год, как в Париже состоялась встреча Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона по вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По итогу этой встречи было решено и дальше следовать Минским соглашениям, а президент Украины согласился изменить законодательство согласно «формуле Штайнмайера», которая предусматривает особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако воз и ныне там. Ни один из пунктов соглашений украинской стороной исполнен не был. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, депутаты и политологи обсудили, почему украинская власть обесценила «нормандский формат», а Зеленского теперь называют президентом-разочарованием.

После президентских выборов 2019 года украинцы возлагали большие надежды на Владимира Зеленского, в частности на урегулирование конфликта в Донбассе. Спустя год можно с уверенностью сказать, что президент Украины не оправдал ожиданий своих избирателей. Он так и не выполнил ни один из пунктов парижских договоренностей, которые предусматривали возвращение мирной жизни на юго-восток Украины.

По мнению народного депутата Украины V, VI и VII созывов Спиридона Килинкарова, этот год, прошедший с момента подписания соглашений, стал для украинцев годом потерянных возможностей.

«Были надежды, что с приходом Зеленского ситуация внутри страны изменится. Он свой шанс упустил. Что касается парижских договоренностей, то ближайшая встреча была намечена через 4 месяца после подписания. Сейчас можно констатировать, что она не состоялась. Задачи и договор не реализованы. И когда пройдет следующая встреча в нормандском формате – неизвестно, так как в ней никто не видит теперь смысла», — заявил Килинкаров.

Его коллега депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко тоже убежден, что Зеленский сыграл с избирателями злую шутку, поскольку обманул их. Вместо обещанного мира избранник продолжает сеять смерть на Донбассе, называя при этом Россию главным агрессором. По его мнению, ситуация на Украине могла сложиться совершено иначе, будь Янукович в свое время более решительным — никаких соглашений и вовсе не потребовалось бы.

«Если бы Янукович исполнял свои законные права, встал на защиту Конституции и стал лидером Донецке и Крыму, то страну бы давно уже вернули в мирную жизнь. А он трус и предатель, позволил разрушить ее дальше. <…> Я считаю, что лучше бы тогда 30 идиотов посадили в тюрьму и 10 похоронили заживо, чтобы не повадно было, и все бы остановилось», — заявил депутат.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян уверен, что парижское соглашение не было реализовано из-за трусости президента Украины.

«Украинцы могут выполнить эти соглашения, а Зеленский — нет потому, что он трусоват. И это большая проблема для самой Украины. Они выбрали для себя вот такого президента. Он боится сил, которые ближе к Арсену Авакову, и не может их обуздать, хотя иногда пользуется ими для подавления каких-то протестных настроений. Получается де-факто страной управляет Арсен Аваков, а Зеленский исполняет лишь представительские функции», — объяснил Манукян.

О том, что Владимир Зеленский стал президентом-разочарованием сказал и военный эксперт Владлен Татарский. Изначально все верили в то, что с приходом Зеленского восторжествует здравый смысл в политике Украины, а сам избранник станет президентом мира. Однако чуда не случилось. Эксперт рассказал, что относительное перемирие на юго-востоке страны соблюдалось всего 3-4 месяца, но дальнейших перспектив возвращения мирной жизни в этот регион нет. Наоборот, после событий в Нагорном Карабахе, среди украинских политиков нарастает истерия относительно силового решения конфликта. И судя по заявлению украинского политолога, директора центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслава Ковтуна, украинские власти всерьез примеряют карабахский сценарий для решения конфликта на Донбассе.

«Конфликт в Карабахе и его военное решение показало как раз новый способ разрешения региональных конфликтов. Поэтому Украина берет на галочку этот опыт — военным путем можно в течение очень короткого времени избавиться от проблемы. Карабахский конфликт указал на один из возможных путей решения. Ведь последние годы продвижений нет», — сказал Ковтун.

Уже давно понятно, что Украина находится под внешним управлением. Сейчас политические элиты этой страны активно ищут всевозможные пути к новому президенту США Джо Байдену, чтобы заручиться его поддержкой. Возникает вопрос: сможет ли Украина когда-нибудь стать по-настоящему независимой, и кто ее может привести к этому? По мнению Алексея Журавко, сегодня для украинцев альтернативы внешнему управлению нет – «контрольный пакет» находится у США и отдавать его они не собираются. А чтобы свергнуть ставленическую власть изнутри страны, надо делать очередную революцию, но с поддержкой третьей стороны. Журавко считает, что из нынешних политиков достойными лидерами могли бы стать Виктор Медведчук и Николай Азаров. Эти люди реально могли бы объедение страну, но им не дадут этого сделать. Спиридон Килинкаров, коснувшись этой темы, тоже отметил кандидатуру Азарова в качестве президента Украины.

«Азаров перспективный, на фоне тех премьер-министров, которые были и есть сегодня на Украине. Уровень его авторитета бесспорный, но готов ли он к этой политической борьбе? Здесь все зависит лично от его активных действий и реальных возможностей», — поделился мыслями депутат.

По его мнению, в стране много людей, которые готовы бороться за новую Украину, но как победить в этой неравной борьбе — неизвестно. И хотя рейтинг Зеленского стремительно падает, к сожалению, пока он остается выше, чем у остальных политиков.