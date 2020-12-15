Вячеслав Ковтун: Украина ждет Байдена и новых санкций против России

О том, как Украина относится к Парижским соглашениям, и почему страна с нетерпением хочет увидеть Джо Байдена на посту президента Америки, рассказал украинский политолог, директор центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча глав стран «нормандской четверки» — России, Германии, Украины и Франции, в ходе которой обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса и реализация минских соглашений. Украина не выполнила ни один из трех блоков поручений, согласованных на встрече лидеров «нормандской четверки».

«Почему-то в российских медиа доминирует позиция, основанная на постоянных оправданиях Украины. Я живу здесь и спокойно общаюсь с людьми. Позиция России не имеет ничего общего с реальной ситуацией. России нужно перестать рассказывать чушь. Она находится под санкциями и обвинениями. А Украина нет. Мы ждем Байдена! Мы ждем его поддержки и новых санкций против России. Это главное!», — заявил Вячеслав Ковтун.

Украинский политолог отметил, что переговоры насчет Парижских соглашений ведутся уже 7 лет. По его мнению, особенного продвижения нет, Россия под санкциями, она в угнетенном положении. Вячеслав Ковтун подчеркнул, что новый президент США, которого накануне одобрили выборщики, введет новые санкции против России из-за Донбасса и Крыма, и Украина будет этого ждать.