Большой-большой секрет: как «Фиксики» захватывают интерес юных азиатских зрителей

Первый сезон российского мультипликационного сериала «Фиксики» был с большим интересом встречен юными зрителями Тайваня в возрасте 4–9 лет. Успех обеспечил трансляцию двух следующих сезонов сразу по нескольким каналам, в том числе и по общенациональному. Об этом сообщает «Российская газета».

Многосерийный проект уже получил признание в Малайзии, Китае, Вьетнаме и Южной Корее. Корпорация Tencent Video еще летом приобрела права на показ четвертого сезона.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова порекомендовала к просмотру пять самых добрых и волшебных отечественных мультфильмов.

«Барбоскины: Здравствуй, Дедушка Мороз»

Это мультсериал о многодетном собачьем семействе, которое живет в соответствии с традиционными нравственными ценностями. Мама с папой работают, дети помогают по дому: моют посуду, убирают в комнатах. Если возникает какая-либо проблема, вся семья объединяется для ее решения.

Зимний сборник «Лунтика»

Известный мультфильм «Лунтик» давно завоевал сердца детей. Это история героя, который родился на Луне и свалился на Землю. Он обретает друзей и семью. В сюжетах прослеживается воспитательная линия, которая учит слушаться старших, а также показывает, как можно решить различные конфликты.

«Щелкунчик», 2004

Мультфильм о храбрости и смелости Щелкунчика. Волшебный сюжет завораживает благодаря сказочным перевоплощениям героев. Любящее сердце девочки освобождает Щелкунчика от наложенных на него злых чар. Вместе они противостоят злым умыслам Мышиного Короля.

«Снежная королева», 2012

Это сказка о добре и зле. Она учит детей преданной дружбе и настоящей храбрости. Снежная Королева похищает и уносит в свое царство сына зеркальщика Кая и замораживает его сердце. Отважная Герда, невзирая на трудности, которые встречаются на ее пути, спасает Кая и отогревает его своим теплом.

«Зима в Простоквашино», 1984

Этот советский мультфильм не оставит равнодушным ни одно поколение. Самостоятельный Дядя Федор показывает, как нужно заботиться друг о друге и как следует дружить. В канун Нового года папа и Дядя Федор отправляются в Простоквашино проведать Шарика с Матроскиным. Не дождавшись мужа и сына дома, мама отправилась на лыжах в деревню, где они все вместе встретили праздник.