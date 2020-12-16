Украинские политики рассказали, кто может сменить Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно падать и в ноябре снизился на 20%. Сейчас его поддерживает всего 52% населения. О том, кто из действующих политиков может стать лидером Украины, рассказали бывшие депутаты Верховной Рады Украины в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По мнению депутата Верховной Рады Украины V-VI созывов Алексея Журавко, на сегодняшний день нет альтернативы президента Украины .

«Альтернатива может прийти только из вне, потому что Украина находится под внешним управлением. Контрольный пакет находится полностью у США и у определенных европейских стран. Поэтому, как правило, для того чтобы свергнуть проклятую власть нужно делать очередную революцию, но с поддержкой другой страны», — заявил политик.

Однако бывший депутат Верховной Рады назвал имена политиков, которые могли бы стать лидерами Украины.

«Я не люблю давать оценки людям. Но Медведчук или Азаров реально могли бы объединить страну. Они должны поднять народ с колен, призывать к конституционным действиям. Только тогда победа может прийти. В ином случае в Украине нельзя ничего поменять», — сообщил Алексей Журавко.

Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров подтвердил политические перспективы премьера Николая Азарова.

«Я считаю, что у Азарова безусловно есть перспективы в Украине. Он человек авторитетный. По крайней мере, на фоне премьер-министров, которые были и есть сегодня на Украине, Азаров – профессионал высочайшего уровня. Поэтому его уровень авторитета – бесспорный. Вопрос заключается в другом – готов ли Николай Янович согласиться на активную политическую деятельность, которая будет очень непростой в текущих условиях», — высказался политик.

По мнению Спиридона Килинкарова, в сложившейся политической ситуации на Украине все зависит от самого Николая Азарова – от его конкретных действий, от его возможностей и его желания принимать активное участие в политической жизни Украины. Ранее Азаров рассказал, каким образом надо восстанавливать страну.