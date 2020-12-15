Украинский политик: Зеленский упустил шанс примирения в Донбассе

Санкт-Петербург, 15 декабря. Депутат Верховной рады Украины V, VI, VII созывов Спиридон Килинкаров считает, что, не предприняв никаких действий по реализации минских договоренностей, заключенных 9 декабря 2019 года в рамках «нормандского формата», президент Украины Владимир Зеленский упустил свой шанс урегулировать конфликт в Донбассе.

«Прошедший год — это год потерянных возможностей. Были большие надежды на то, что с приходом Владимира Зеленского политика внутри Украины по отношению к Донбассу изменится. Для этого были основания, потому что такого уровня концентрации власти, как у Зеленского, не было ни у одного из президентов Украины за всю историю ее независимости. Я думаю, больше ни у кого не будет. Поэтому шанс такой был, но он им не воспользовался», — заявил Спиридон Килинкаров в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Год парижским соглашениям. Держит ли слово Зеленский?».

По мнению украинского политика, именно на президенте Зеленском лежит ответственность за то, что за прошедший год не была решена ни одна из поставленных задач встречи. Пандемия коронавируса, чем пытается оправдаться украинская сторона, здесь не является непреодолимой проблемой.

«Вы помните, что по результатам переговоров была намечена встреча на апрель месяц. Была надежда, что за четыре месяца что-то поменяется, и эта встреча состоится. Сегодня можно констатировать, что такая встреча не состоялась, те задачи, которые были поставлены, и те договоренности, которые были достигнуты, не реализованы. Под вопросом, когда пройдет встреча в «нормандском формате» в будущем. Потому что нет никаких оснований, чтобы эту встречу проводить. И коронавирус здесь — совсем не помеха», — отметил Спиридон Килинкаров.

По мнению эксперта, те персональные санкции, которая ввела Россия в отношении депутатов фракции «Слуга народа», не преследовали цель нанести вред экономике Украины.

«Это был прямой сигнал господину Зеленскому, что это последнее предупреждение в отношении переговоров, что решение каких бы то ни было вопросов, связанных ли с Донбассом или с Украиной с господином Путиным, — теперь становится невозможным», — считает политик.

Таким образом, по мнению Спиридона Килинкарова, Владимир Зеленский может стать недееспособным и неэффективным президентом в плане достижения мира в Донбассе и реализации любой стратегии достижения здесь мира.