Министр сельского хозяйства Сирии посетил провинцию Ракка

Глава Минсельхоза Сирии Мухаммед Хасан Катана посетил с рабочим визитом провинцию Ракка. Как проходила встреча с местными властями — читайте в материале специального корреспондента ФАН.

Министр сельского хозяйства САР обсудил развитие животноводства, а также работу предприятий, занятых переработкой пищевых культур. Кроме этого, была затронута тема развития и поддержки фермерских хозяйств.

Мухаммед Хасан Катана отметил, что помощь сельскому хозяйству в провинции Ракка проводится в рамках установленного правительством плана.

Так, власти Сирии субсидируют выдачу льготных кредитов, а также бесплатно обеспечивают жителей семенами сельскохозяйственных культур — преимущественно пшеницей и ячменем.

Жители Ракки уже получили 60% семян, которые распределены на провинцию в 2020 году. В ближайшее время фермерам выдадут еще три тысячи тонн озимых культур, что полностью покроет потребности региона.

«Мы видим важность развития животноводства в этом регионе. Положительным моментом тут является отсутствие жалоб граждан на содержание домашнего скота, это уже успех. Однако для поддержки этой сферы нужно обеспечение фермеров кормовыми культурами, а также дизельным топливом», — сказал Мухаммед Хасан Катана, отметив будущие цели.

Глава Минсельхоза САР обратил внимание, что сейчас правительство арабской республики обсуждает внесение поправок в закон «О рыболовстве». Это позволит защитить популяцию рыб в Евфрате, а также структурирует работу рыболовных хозяйств. По мнению сирийского министра, последнее может помочь экономическому развитию провинции Ракка.