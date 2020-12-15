Без суда над Турчиновым Гаагский суд нельзя считать справедливым

Военный эксперт Владлен Татарский считает, что намерение Гаагского суда привлечь к ответственности украинских военных, совершивших преступления против мирного населения на Донбассе, «фикция, которая не приведет к наказанию реальных преступников, ответственных за злодеяния».

«Нужно судить всех командиров бригад украинских ВСУ, нужно судить Турчинова, который отдал приказ о начале боевых действий против гражданского населения. А пока это абсурд», — заявил Владлен Татарский в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Год парижским соглашениям. Держит ли слово Зеленский?».

По словам эксперта, на Донбассе зафиксировано большое количество преступлений украинских наемников против мирного населения.

«Представители Human Rights Watch приезжали в Новосветловку в Луганской области, в Хрещеватое и документировали случаи преступлений украинской армии и наемнических батальонов. Это были расстрелы военных, пытки мирного населения, изнасилования, в том числе 14-летней девочки, и расстрелы пленных. Это то, что задокументировано HRW. Но ее документы в суде почему-то не признаются. Чтобы ознакомиться с другими преступлениями, посмотрите документы комиссии Москаля, который был губернатором Луганской области. Он собрал 65 эпизодов разбойных нападений и похищений людей батальоном Айдар. Там посадили кого-то из солдат, но не посадили тех, кто отдал им приказ — не сидит командир батальона Мельник, не сидит Турчинов», — рассказал Владлен Татарский.

По мнению эксперта, к суду в начале необходимо привлечь представителей верховной власти в Украине. А чтобы судить о масштабе преступлений новой украинской власти, по его словам, не обязательно быть юристом.

«Вот они опубликовали информацию об причастности к убийству командира батальона Сомали Гиви. Какая юридическая сила этого приказа? Его что, судили в украинском суде и приговорили к высшей мере наказания? Они признали — да, мы провели спецоперацию и взорвали Гиви, показали этих людей, на основании каких законов они действовали? Гиви гражданин Украины, одни граждане Украины убили другого. Поэтому, все разговоры о Гаагском суде — это все ерунда. Даже если осудят одного-двоих, это никак не меняет ситуации. Все в Гаагский суд не поведут. Они кем-то могут пожертвовать для показухи, чтобы показать Европе: да, у нас там были случаи и вот человек ответил. Но для меня как жителя Донбасса это ничего не поменяет», — отметил Владлен Татарский.

Для жителей Донбасса сигналом о происходящих на Украине переменах было бы одно: если бы там сменилась власть и новая власть всю предыдущую власть, которая устроила войну, судила бы народным трибуналом.