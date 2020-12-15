Правительство Канады создает изолированные лагеря для зараженных коронавирусом

Портидж-ла-Прери, 15 декабря. На территории Канады создаются изолированные лагеря для зараженных COVID-19. Об этом рассказывают журналисты издания Rebel News. Одно из таких мест найдено южнее города Портидж-ла-Прери, в провинции Манитоба.

Объект, огражденный по периметру колючей проволокой, предварительно может вместить до 100 человек. Двое присматривающих за лагерем людей сообщили репортеру, что временные строения начнут заполняться больными при соответствующей санкции правительства.

Тем временем официальные лица отрицают существование подобных мест. Премьер-министр Джастин Трюдо вовсе призвал не верить в эти «сказки» и тщательнее проверять источники информации.

Большинство канадцев будут привиты от COVID-19 уже к сентябрю следующего года. Распределением препаратов займется бывший командующий НАТО генерал-майор Дж. Дени Фортин.

Прививочная кампания начнется в стране позже, чем в США, Германии и Великобритании, так как эти страны — производители соответствующих медикаментов, они стремятся в первую очередь обеспечить ими собственных граждан. Канадское же правительство заключило соглашения уже с пятью фармацевтическими компаниями. Еще с двумя ведутся переговоры.

По предварительным данным, Оттава закупит 194 миллиона единиц препаратов и сможет приобрести дополнительно еще 220 миллионов. Распределяться вакцины будут при активном вовлечении военного ведомства, так как поддержка специального температурного режима хранения, коллективное использование данных и обеспечение доставки в резервации с гарантией эффективного распространения требуют армейских логистических решений и контроля.