Интернет-знакомства: японец, расчленявший девушек-самоубийц, приговорен к смерти

Токио, 15 декабря. Гражданин Японии Такахиро Сираиси признан виновным в убийстве девяти человек, из которых восемь — девушки в возрасте от 15 до 26 лет. Все преступления совершены в течение двух месяцев в 2017 году, о чем напоминает РИА Новости. Тридцатилетний мужчина признан вменяемым, ему назначили смертную казнь.

Преступника вычислили случайно: брат одной из пропавших девушек нашел ее переписку с Сираиси, с которым она обсуждала самоубийство.

Как стало известно в ходе следствия, Такахиро знакомился со своими жертвами в Интернете. Каждая из них искала себе партнера, с которым можно было бы вместе уйти из жизни.

При обыске квартиры в морозильных камерах обнаружены расчлененные тела всех девяти человек. Пришлось проводить ДНК-экспертизу для выяснения личностей убитых, так как сам маньяк, по его собственному признанию, убивал так много, что не помнит, кто из них кто.

Общественность всколыхнулась не только из-за жестокости этой истории. Не менее устрашающим является тот факт, что в благополучной стране незаметно исчезли девять человек, а их убийства и последующие расчленения происходили в течение двух месяцев незаметно даже для соседей, проживающих за тонкими стенами. Если бы не случайный успех брата одной из убитой, то, вероятно, Сираиси до сих пор был бы на свободе и преумножал количество своих жертв.

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