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Экономика

Никита Масленников объяснил причины ухудшения прогнозов МЭА по спросу на нефть

Никита Масленников объяснил причины ухудшения прогнозов МЭА по спросу на нефть

Ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в мире в 2021 году связано с большой неопределенностью в развитии пандемической ситуации. Об этом в беседе с ФАН рассказал экономист и политолог Никита Масленников.

«На позапрошлой неделе Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогноз на итоги этого года, но ухудшила на 2021. Такая же ситуация и в оценках международных рейтинговых агентств. Несколько дней назад глава Всемирного банка заявил, что возврат мировой экономики к докризисному уровню потребует не менее двух-трех лет. Подобные сообщения заставляют МЭА давать прогнозы о снижении спроса», — рассказал экономист.

По его словам, в настоящий момент внимание экспертов приковано в том числе и к динамике рынков Евросоюза. В ближайшее время она будет отрицательной. Еврозона пройдет этот год со спадом. Экономика Китая хоть сейчас и растет и будет единственной, которая закончит этот год в «плюсе», но все-таки уже в 2022 году продемонстрирует снижение темпов роста. Кроме того, политолог отметил, что сжиженный природный газ начинает активно теснить нефть на некоторых рынках. По этой причине становится трудно прогнозировать ее цену в обозримом будущем.

«Достаточно много тревожных новостей. В Евросоюзе, одном из основных мировых потребителей углеводородов, не снижается волна локдаунов. Эпидемиологи говорят о высокой вероятности третьей волны успевшего мутировать коронавируса. Все это заставляет экспертов склоняться к сдержанным оценкам. МЭА всегда славилось трезвостью оценок, аккуратностью. Прогноз Министерства энергетики США тоже не оптимистический», — подытожил Никита Масленников.

В завершение он добавил, что в ближайшие пару лет, до 2023 года, пандемия будет сокращать глобальный ВВП на 2–2,5%.

Ранее СМИ сообщили о том, что МЭА в своем декабрьском докладе спрогнозировало падение мирового спроса на нефть в 2021 году на 170 тыс. баррелей в сутки.

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