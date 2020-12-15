Никита Масленников объяснил причины ухудшения прогнозов МЭА по спросу на нефть

Ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в мире в 2021 году связано с большой неопределенностью в развитии пандемической ситуации. Об этом в беседе с ФАН рассказал экономист и политолог Никита Масленников.

«На позапрошлой неделе Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогноз на итоги этого года, но ухудшила на 2021. Такая же ситуация и в оценках международных рейтинговых агентств. Несколько дней назад глава Всемирного банка заявил, что возврат мировой экономики к докризисному уровню потребует не менее двух-трех лет. Подобные сообщения заставляют МЭА давать прогнозы о снижении спроса», — рассказал экономист.

По его словам, в настоящий момент внимание экспертов приковано в том числе и к динамике рынков Евросоюза. В ближайшее время она будет отрицательной. Еврозона пройдет этот год со спадом. Экономика Китая хоть сейчас и растет и будет единственной, которая закончит этот год в «плюсе», но все-таки уже в 2022 году продемонстрирует снижение темпов роста. Кроме того, политолог отметил, что сжиженный природный газ начинает активно теснить нефть на некоторых рынках. По этой причине становится трудно прогнозировать ее цену в обозримом будущем.

«Достаточно много тревожных новостей. В Евросоюзе, одном из основных мировых потребителей углеводородов, не снижается волна локдаунов. Эпидемиологи говорят о высокой вероятности третьей волны успевшего мутировать коронавируса. Все это заставляет экспертов склоняться к сдержанным оценкам. МЭА всегда славилось трезвостью оценок, аккуратностью. Прогноз Министерства энергетики США тоже не оптимистический», — подытожил Никита Масленников.

В завершение он добавил, что в ближайшие пару лет, до 2023 года, пандемия будет сокращать глобальный ВВП на 2–2,5%.

Ранее СМИ сообщили о том, что МЭА в своем декабрьском докладе спрогнозировало падение мирового спроса на нефть в 2021 году на 170 тыс. баррелей в сутки.