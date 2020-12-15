Добровинский рассказал, как футболист Широков провалился в защите

Адвокат Александр Добровинский рассказал ФАН подробности заседания по делу экс-футболиста ЦСКА и сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Добровинский представляет в суде интересы потерпевшей стороны. Юрист отметил, что свидетель со стороны Широкова, комментатор Роман Нагучев запутался в своих показаниях.

«Он уверял, что рефери может не реагировать на мат и угрозы в адрес судьи или всего лишь показать желтую карточку. Комментатору «Матч ТВ» были предъявлены правила, в которых точно написано: «Красная карточка», — отметил адвокат.

Кроме того, Нагучев уверял, что эмоции у Широкова вызвало решение арбитра не назначать пенальти, и это нормально.

«Я спросил: нормально ли и общепринято ли в футболе в связи с неназначенным одиннадцатиметровым штрафным избивать рефери? Свидетель защиты сдулся», — добавил юрист.

Напомним, в августе во время матча любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» Широков набросился на арбитра Данченкова с кулаками, ударил его по голове, а когда судья упал, нанес ему удар ногой по лицу. Футболиста разозлило решение арбитра не назначать пенальти, он оскорбил судью, за что получил красную карточку. Тогда игрок решил доказать свою правоту кулаками. Позже экс-капитан сборной России признался, что готов понести наказание.