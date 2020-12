Немецкие дипломаты во главе с Овцой посетили Бенгази

Бенгази, 15 декабря. Посол Германии в Ливии Оливер Овца сообщил о намерении встретиться с политическими и экономическими партнерами на востоке североафриканской страны.

Дипломат опубликовал в личном Twitter-аккаунте приветствие на английском и арабском языках. Он прибыл в Бенгази в составе делегации немецкого диппредставительства. Детали визита пока не сообщаются.

Good morning #Benghazi! An Embassy team is for visit today for meetings with political, economic and civil society partners. pic.twitter.com/xykFSJz9cZ