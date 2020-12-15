Немецкие дипломаты во главе с Овцой посетили Бенгази

Бенгази, 15 декабря. Посол Германии в Ливии Оливер Овца сообщил о намерении встретиться с политическими и экономическими партнерами на востоке североафриканской страны.
Дипломат опубликовал в личном Twitter-аккаунте приветствие на английском и арабском языках. Он прибыл в Бенгази в составе делегации немецкого диппредставительства. Детали визита пока не сообщаются.
«Доброе утро, Бенгази! Команда Посольства встретится сегодня с политическими, экономическими партнерами и представителями гражданского общества», — написал Овца на странице в социальной сети.
Good morning #Benghazi! An Embassy team is for visit today for meetings with political, economic and civil society partners. pic.twitter.com/xykFSJz9cZ— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) December 15, 2020
Напомним, ранее в городе прошло официальное заседание Палаты представителей. Ее председатель Агила Салех заявил, что в рамках переговоров парламентарии обсудили пути разрешения кризиса в североафриканской стране.