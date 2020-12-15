Нет шансов: пандемия COVID-19 ударила по США с новой силой

Пандемия коронавируса за последние пару недель еще сильнее ударила по США. На фоне увеличения числа зараженных и госпитализированных в некоторых штатах страны предпринимаются ограничительные меры, губительно сказывающиеся не только на предпринимателях, но и на экономике страны в целом.

Владельцы ресторанов в штате Нью-Йорк, в котором смертность от COVID-19 в данный момент превышает другие штаты, боятся разорения и ежедневно ждут сообщения о том, что их предприятия окончательно закроют. На протяжении коронавирусного года многие бизнесмены, чтобы выжить в эпоху COVID-19, были вынуждены вкладывать в организации личные сбережения, теперь же они сократили работу общепитов до трех дней в неделю и уменьшили количество сотрудников.

Два совладельца нью-йоркских ресторанов Бобби Диги и Лиза МакФарланд опасаются, что без какой-либо финансовой поддержки они не смогут пережить пандемию коронавируса.

Боби и Лиза в интервью FOX Business признаются, что закрытие стало их «повседневным страхом», поэтому их будущее неопределенно и туманно.

Они признались, что пытались избежать массовых сокращений: пока была возможность, выплачивали деньги сотрудникам из своего кармана. Предпринятые меры не дали нужных результатов — часть работников пришлось уволить.

«Мы сократили дни работы, так как это уменьшит расходы. Может быть, эта мера позволит нам как можно дольше продержаться на плаву. Мы сейчас пытаемся сохранить как можно больше денег, потому что впереди нас ждут сложности», — пояснила Бобби Диги.

Владельцы сети ресторанов рассказали, что они подали бесчисленное количество заявок на предоставление им финансовой помощи от государства, грантов и кредитов, но все попытки оказались тщетными.

До прошлой недели рестораны Диги и МакФарланда функционировали по четвергам, пятницам и субботам. Рестораторы опасаются, что зимой им придется закрыться совсем и, возможно, навсегда. Оба владельца заявили, что рассматривают возможность перехода на службу доставки и еды навынос.

С понедельника ресторанам Нью-Йорка запретили обслуживать клиентов в помещении, теперь они могут это делать только на уличных открытых площадках, а также работать на доставку.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо дал понять, если число госпитализаций за эту неделю не сократится, в штате закроются все кафе и рестораны. Куомо неоднократно выражал обеспокоенность ростом заболеваемости и госпитализаций, которые могут во второй раз перегрузить систему здравоохранения. Губернатор также отметил, что на район Статен-Айленда уже приходится примерно 25% смертей от COVID-19 в штате. Он считает, ситуация ухудшится, если не будут приняты меры и приостановлена деятельность общественных заведений. По данным Alignable, больше 60% ресторанов и баров США из-за отсутствия доходов не смогут заплатить месячную аренду.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не будет вакцинироваться от коронавируса. Он отметил, что прививка сейчас не входит в его планы. Глава государства подчеркнул, что хочет сделать ее в «соответствующее время».