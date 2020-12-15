Политолог Манукян ожидает повторения в Белоруссии украинского майдана

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что избрание президентом США Джозефа Байдена приведет к обострению противостояния России и Соединенных Штатов на международной арене.

«В феврале-марте 2021 года начнется настоящая битва за Белоруссию между Россией и США», — заявил Вадим Манукян в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Год парижским соглашениям. Держит ли слово Зеленский?».

По мнению политолога, временное затишье в Белоруссии не свидетельствует об окончании попыток свержения государственной власти в этой стране. Более того, Манукян ожидает новых провокаций со стороны западных спецслужб в Белоруссии.

«Судя по тем данным, которые у меня имеются, в Белоруссии будет применена та же схема и практически в тех же датах, которая была применена на Украине в 2013–2014 годах», — рассказал Вадим Манукян.

В Белоруссии, считает эксперт, можно ожидать тех же провокаций, что и на украинском Майдане: какие-то люди атакуют среди митингующих, кого-то искалечат, а затем распространят многочисленные видео этого нападения в социальных сетях с целью вызвать у белорусов взрыв негодования.

«Возможно, все будет происходить именно так. Я вижу несколько вариантов развития событий. И это не первый план, а скорее второй или третий», — отметил Манукян.

Эксперт не думает, что с называющей себя лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской произойдет та же неприятность, что с российским блогером Алексеем Навальным.