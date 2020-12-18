Медиум рассказала, почему желания не исполняются

В народе бытует мнение, что, если загадать желание в новогоднюю ночь, оно обязательно сбудется. Но порой, как бы усердно ни приходилось мечтать, загаданное не случается. Медиум, таролог и маг Элена Гамаюн объяснила, почему желания не исполняются.

По мнению эксперта, порой человек хочет то, что ему совершенно не нужно и что не отзывается в его душе. Так, Элена Гамаюн на основании техники генеративного коучинга и техники квантовой психологии отметила, чтобы желание исполнилось, нужно создать определенные условия. Человек должен хотеть исполнения мечты не только ментально, но и физически.

«А хочет ли душа исполнения этого желания? А как к этому относятся разум и тело? Нужно, чтобы желание было экологичным и в итоге не навредило. Когда тело, сердце и ум идут в одну сторону, желание, как правило, исполняется. Но если желание не истинно, то тут и результат соответствующий», — объясняет таролог.

В преддверии самого главного зимнего праздника — Нового года — Элена отметила дни, когда загадывать желания не только можно, но и нужно.



«Загадывать желания можно еще и 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, конечно, в новогоднюю ночь и все время вплоть до старого Нового года. Также время волшебства продлевается до Крещения», — отметила Гамаюн.

Маг отмечает, что издревле в этот период было принято делать различные ритуалы, обряды, обращаться к высшим силам и просить об исполнении желаний. Это также время гаданий и предсказаний судьбы.

Ранее известный таролог рассказала о своей любимой практике сжигания свечей на желание.