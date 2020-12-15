Грабители помешали ливийским туристам сдать тест на коронавирус в Турции

Стамбул, 15 декабря. Туристов из Ливии обокрали в Турции, когда они шли сдавать тест на коронавирусную инфекцию, сообщает новостное агентство DHA.

Инцидент произошел в районе Шишли. Семья из пяти человек направлялась в медицинское учреждение, чтобы провериться на наличие COVID-19, так как в стране зарегистрирована вспышка заболевания.

Когда граждане североафриканского государства проходили мимо банка, рядом остановилась машина. Из нее вышли неизвестные, выхватили сумку одной из туристок и скрылись.

Ливийка начала кричать, что привлекло внимание полиции. Сотрудники правоохранительных органов пустились в погоню за похитителями с включенной сигнальной сиреной. Когда преступники осознали, что им не уйти от преследования, то выбежали из автомобиля и бросили украденное на тротуар. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Стало известно, что в грабеже замешаны двое мужчин и женщина.

Полиция продолжает поиск подозреваемых, пострадавшую семью пригласили на допрос в участок.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что преступники напали на иностранного туриста в турецком городе Аксарай. Мужчину ранили «розочкой», избили и обокрали.