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Добровинский раскрыл подробности дела Рогозина против СМИ

Добровинский раскрыл подробности дела Рогозина против СМИ

Адвокат Александр Добровинский рассказал ФАН подробности судебного процесса по иску главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о защите чести и деловой репутации против трех СМИ.

Добровинский представляет в суде интересы Дмитрия Рогозина. Глава Роскосмоса потребовал признать порочащими его честь материалы, опубликованные тремя СМИ, ответчиками выступают ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». Рогозин намерен взыскать с них 300 тысяч рублей, которые направит в детский дом.

«Все идет по нашему плану — мы получили возражения от ответчиков. В связи с тем, что документ достаточно объемный, мы попросили суд объявить перерыв для его изучения до 10:00 завтрашнего дня. Со своей стороны, хотел бы отметить представителей противоположной стороны — они очень компетентны и дружелюбны», — рассказал юрист.

Добровинский отметил, что и судебные процессы других его клиентов складываются благополучно.

«Последняя неделя складывается вполне благоприятно: представитель футболиста Широкова запутался в собственной защите. «Лидер» (основным акционером, которого является Внешэкономбанк и «Газпром») отозвал иск ко мне в Пресненском суде, а дело Саши Плющенко благополучно развивается, ждем допроса свидетелей», — добавил юрист.

Ранее Добровинский сообщил подробности уголовного дела из-за клеветы в адрес сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко, семилетнего Саши. Адвокат представляет интересы Гном Гномыча в суде из-за недостоверной статьи в СМИ.

Рудковская подала в суд из-за материала таблоида StarHit о детских психических расстройствах и о том, как звездные родители справляются с подобными заболеваниями у детей. Журналисты заявили, что якобы у Саши Плющенко диагностировали синдром Аспергера.

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