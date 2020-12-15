Эксперты посчитали справедливым ужесточение наказаний за клевету в Интернете

В Госдуму внесли законопроект о противодействии клевете. Основные изменения статьи 128.1 УК РФ — введение уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации в Интернете, а также введение уголовной ответственности за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе «индивидуально неопределенных». Максимальное наказание за публичную клевету может составить до двух лет лишения свободы.

Необходимость поправок вызвана большим количеством заведомо ложной информации в Сети, особенно от источников, официально не зарегистрированных как СМИ. Об этом ФАН заявил Илья Костунов, общественный политический деятель, депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«По мере развития интернет-коммуникаций мы пришли к ситуации, когда информация в Интернете, не обязательно на сайте средства массовой информации, имеет такую же аудиторию, а иногда даже больше, чем какая-нибудь газета, зарегистрированная в Роскомнадзоре. Депутат Вяткин предлагает изменить законодательство, чтобы привлекать источники к ответственности за распространение ложной информации, неважно, как и где: на радио, по телеканалу, в газете. В данном случае — в Интернете», — отметил собеседник ФАН.

Эксперт напомнил о праве гражданина России на защиту чести, достоинства и доброго имени.

«Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, выдвигающие обвинения в совершении преступлений, ни на чем не основанных сведений, карается законом с 2012 года. А теперь разбирательство будет в рамках уголовного процесса и суд обязан будет изучить все обстоятельства дела и доказать ложность сведений, которые распространял обвиняемый», — сообщил депутат.

Илья Костунов заверил, что предложение ужесточить наказание связано с высокой общественной опасностью из-за стремительного распространения информации в Интернете.

«Коммуникации, к сожалению, устроены так, что негативная информация распространяется быстрее, чем дальнейшее ее опровержение. Диапазон наказания — от штрафа до реального лишения свободы. Но сам по себе уголовный закон борется уже с последствиями, а к проблеме фейковой информации нужно подходить комплексно: воспитательная работа в школе, трансляция детям ценностей», — считает политик.

Кроме ужесточения санкций за публичную клевету, усилят наказание и за другие виды распространения ложной информации. Например, за клевету о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, предусмотрено до четырех лет лишения свободы. За клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, можно лишиться свободы сроком до пяти лет.

Поправки положительно оценил Шота Горгадзе, кандидат юридических наук, член совета при президенте РФ по правам человека. Эксперт заявил, что закон несет еще и воспитательную функцию, а усиленное наказание должно заставить пользователя Сети «задуматься, прежде чем написать какую-нибудь ложь».

«Многие ошибочно считают, что Интернет – это то пространство, где можно совершенно безнаказанно говорить все, что угодно, обвиняя человека во всех смертных грехах без всяких на то оснований. Никто не делает это публично в микрофон, но спокойно пишут в Интернете, анонимно или нет. Интернет — это одно из средств коммуникаций, а не зона для публичных оскорблений и клеветы», — рассказал Шота Горгадзе.

Эксперт считает, что в период пандемии количество клеветы и фейковой информации увеличилось из-за карантинных мероприятий.

«Люди больше времени стали проводить дома за компьютером, активно проводить время в Интернете, поэтому ложных публикаций стало больше», — отметил юрист.

Напомним, действующая редакция ч. 2 ст. 128.1 УК РФ предусматривает ответственность за «клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ». Она наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

Ранее ФАН писал о громких случаях возбуждения уголовного дела за клевету в СМИ.

В ноябре этого года Яна Рудковская подала в суд из-за статьи таблоида StarHit о детских психических расстройствах и о том, как звездные родители справляются с подобными заболеваниями у детей. Журналисты заявили, что якобы у семилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Рудковской, известного под псевдонимом Гном Гномыч, диагностировали синдром Аспергера.

Певец Вадим Казаченко также обратился с иском в суд против своей бывшей супруги Ольги Мартыновой и Первого канала. Артист заявил о клевете, высказанной в его адрес. Казаченко оказался возмущен тем, что его бывшая жена становится гостьей различных ток-шоу, где распускает слухи и оскорбляет экс-супруга и его нынешнюю возлюбленную. Поэтому Казаченко решил, что обращение в суд является законным способом поставить точку в споре и достичь справедливости.

В октябре подавал в суд за распространение фейковой информации петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Его юристы подготовили иск с целью взыскать с Максима Шевченко пять миллионов рублей компенсации морального вреда. В заявлении указано, что Шевченко на своем YouTube-канале позволил себе озвучить несколько бездоказательных обвинений в адрес Пригожина, а также оскорбил предпринимателя. Юристы требовали официально признать озвученную журналистом информацию недостоверной и порочащей честь и репутацию, а также удалить ролик из публичного доступа.