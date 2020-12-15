Адабашьян рассказал о новогодней традиции дарить подарки соседям

Москва, 15 декабря. Известный советский и российский актер, сценарист и художник-постановщик Александр Адабашьян заявил ФАН, что в доме, где он живет, есть давняя традиция — вручать всем соседям на Новый год подарки.

Заслуженный деятель искусств РФ в эксклюзивном интервью рассказал, как и где он встретит наступающий 2021 год и какая у него будет праздничная елка — живая или искусственная.

— Александр Артемович, какие планы на предстоящий Новый год, с кем будете его отмечать?

— Отметим в очень узком семейном кругу. И так каждый год, никаких исключений нет. Никогда никуда, ни на какие Мальдивы на Новый год не ездим. Все время дома, на даче — со своим семейством.

— Как обстоит дело с подарками: заранее приобретаете или откладываете этот процесс до последнего?

— Подарки уже давно готовы, этим у нас жена занимается (смеется). Что-то придумывается, что-то заказываем — из того, что проще заказать, чем где-то там метаться и покупать. Ну, какие-то мелочи покупаем.

У нас еще есть традиция многолетняя — мы всем соседям по подъезду вручаем маленькие подарки. С женой заранее едем и что-то там покупаем. Какие-то игрушки, конфеты, шоколадки, мандарины... Расфасовываем все по пакетикам. И поскольку этой традиции уже много лет, соседи нам тоже в ответ что-то приготавливают.

— Как здорово!

— Поэтому вот уже много лет 31-го числа, не очень поздно, где-то в районе шести-семи вечера часов, чтобы успеть приехать на дачу, ходим по соседям. Начали это дело, когда две наши дочери (Александра и Екатерина. — Прим. ФАН) еще были маленькими. А сейчас они уже сами мамы, у них пятеро и двое детей.

Кстати, благодаря этой традиции у нас весь подъезд перезнакомился!

— Елка у вас случайно на даче не растет? Если растет, наряжаете ее? Или искусственную ставите?

— На улице есть елка, но она не рядом с нашим домом. Поэтому мы ставим искусственную. Настоящая погибнет же — простоит неделю, а потом ее выметать, сжигать. Жалко! А так, украшаем эту гирляндами. Когда дети были маленькими, конечно, елка была побольше и подарки под ней целой кучей лежали.

А сейчас, даже и не знаю, все ли приедут, — внуки в том числе. Старший уже — студент, у него там своя компания.

— И последний вопрос: новая коронавирусная инфекция, надеюсь, обошла вас стороной?

— Да, она нас пока что не тронула. В этом плане — тьфу-тьфу-тьфу!

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о самых популярных направлениях среди российских туристов на предстоящие новогодне-рождественские каникулы.