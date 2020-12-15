Елена Панина: Германия использует против Белоруссии методы цветной революции

Представительница оппозиции соседней страны Светлана Тихановская в интервью немецкому журналу Der Spiegel призвала Германию «взять на себя больше ответственности за Белоруссию». Тихановская ничего собой не представляет и никого не представляет. Но ее использует в политических целях официальный Берлин — а это уже серьезно.

Беседа с Тихановской появилась накануне ее визита в Германию, где гостью принял сам федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. Это высокий уровень! Посредством такого явно демонстративного внимания из Тихановской делают «фигуру, равную Черчиллю». Как заявляет официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, немецкий кабмин поддерживает «демократическую оппозицию» в постсоветской республике. И одновременно отказывает в легитимности ее законному президенту Александру Лукашенко.

Все это означает, что Берлин проводит активную политику на белорусском направлении, используя против Минска методы самой что ни на есть цветной революции. Однако все предыдущие попытки Германии влезть в Белоруссию, сопряженные с великими геополитическими потрясениями, ничем хорошим не заканчивались.

Так было, например, в 1918 году, когда Берлин «благословил» создание националистических режимов на Украине, в Белоруссии и Литве, чтобы добить бывшую Российскую Империю и заодно ограничить амбиции поляков, которые хотели восстановить в прежних границах Речь Посполитую.

Некоторые деятели тогдашней Белорусской Народной Республики, марионеточного образования, просуществовавшего всего несколько месяцев, позже были рекрутированы на службу Третьим рейхом. Нацисты вербовали белорусов для переброски на территорию СССР и проведения там диверсий и террористических актов. Но как в 1918-м, так и в 1930–1940-х годах Берлин с презрением и брезгливостью относился к коллаборационистам, считая их неспособными к государственному строительству.

Нацистская оккупация времен Великой Отечественной войны унесла жизни каждого четвертого жителя Белоруссии. Это надо помнить как нынешним белорусским оппозиционерам, заискивающим перед Германией, так и самим немецким политикам. Если Берлин желает добра белорусам, ему нужно отказаться от попыток создать «карманное правительство в изгнании» и вести ответственный диалог не только с Минском, но и с Москвой.