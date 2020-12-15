В Киеве предприниматели заблокировали правительственный квартал

Корреспондент ФАН снял на видео, как протестующие заблокировали улицу Грушевского, на которой расположен парламент Украины. Кроме того, коммерсанты заняли позиции возле всех входов в Верховную раду.

Марш предпринимателей начался днем. Свыше десяти тысяч человек прошли от Верховной рады по центральным улицам Киева. Там специально перекрыли автомобильное движение. Маршрут проходил через Крещатик и вынужденно закончился на Майдане (площади) Независимости, хотя протестующие должны были вернуться обратно к Верховной раде, однако им помешала сделать это полиция.

Станцию метро «Крещатик» закрыли на вход и выход, а пешеходов, которые хотели перейти улицу к Майдану, полицейские разворачивали обратно. В центре Киева в связи с этим образовались грандиозные пробки, воют сирены.

Предприниматели требуют принятия законопроекта об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса и отмены карантинных мер.