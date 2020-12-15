Журналистку «Радио Свобода» оштрафовали за фейк об отключении людей от ИВЛ

Журналистку «Радио Свобода» (иностранный агент) Татьяну Вольтскую оштрафовали на 30 тысяч рублей. Соответствующее решение было принято мировым судьей судебного участка №33 Гатчинского района Ленинградской области. В качестве причины указывается апрельский материал под названием «Людей принудительно отключают» — о нехватке аппаратов ИВЛ в медучреждениях Санкт-Петербурга.



По данным Центра защиты прав СМИ, речь идет о статье 13.15 КоАП РФ ч.9, предусматривающей ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной.

Статья, размещенная Вольтской на сайте «Север.Реалии» (иностранный агент), представляла собой интервью с реаниматологом. Пожелав остаться анонимным, он якобы сообщил, что «врачам приходится отключать безнадежных больных» от аппаратов искусственной вентиляции легких ради спасения других пациентов.



Данная публикация сразу привлекла внимание Следственного Комитета. Раскрыть имя врача, выступившего в качестве информатора Вольтской, требовало следствие. Тогда женщина сослалась на закон о СМИ, не обязывающий раскрывать источник.

В последствии Мировой суд Москвы постановил назначить штраф изданию в 300 тысяч рублей за распространение фейковой информации по аналогичной статье. В отношении Вольтской, как частного лица, также действовал протокол о фейках. Во время заседания по делу «Радио Свобода» журналистка не смогла ответить на вопросы судьи о том, где и когда происходили подобные случаи.

В беседе с сотрудниками «Новой газеты» Вольтская признавалась, что сначала органами не рассматривалась версия о фейке. Следователей интересовало, где и когда происходило описанное в материале, поскольку отключение живого пациента от аппарата ИВЛ является уголовным преступлением. Чтобы не «навредить» информаторам, Вольтская предпочла не раскрывать даже адреса медучреждения.

В июне петербургский врач Петр Стеканов сообщил, что беседовал с Вольтской, однако не рассказывал ей того, о чем она писала в материале, за который ее оштрафовали.