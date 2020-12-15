Сенатор Кресс о работе с умершим экс-мэром Томска: Я не понимаю, как мы выжили

Томск, 15 декабря. Сенатор от Томской области Виктор Кресс рассказал корреспонденту ФАН о совместной работе с бывшим мэром Томска Геннадием Коноваловым, который скончался после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

В понедельник 14 декабря после тяжелой болезни скончался Геннадий Коновалов, которого многие жители области помнят, как главу администрации города Томска в период с 1993-1996 годов.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с бывшим губернатором Томской области, а ныне сенатором Российской Федерации Виктором Крессом о жизни Томска в период правления Геннадия Коновалова.

Виктор Кресс начал работать на посту главы областной администрации с 1991 года, поэтому хорошо знает Геннадия Коновалова лично. Первое, что хотел бы напомнить жителям региона сенатор, это то, что Коновалов был вторым мэром города, а первым являлся Владимир Гончар с 1991 по 1992 год.

«Вся сознательная жизнь Коновалова связана с Томском. В регион он приехал ради учебы в Томском инженерно-строительном институте. После он много работал на стройках и в коммунальной структуре города, поэтому был профессионалом в этих сферах. Во время его руководства городом перед ним стояли самые сложные задачи, ведь нужно было правильно адаптировать коммунальные системы к работе в рыночных условиях. Также в этот период началась приватизация предприятий, в структуру которых входило 50% социальной инфраструктуры города. Я со своей командой, в том числе и с мэром города на всю Россию заявили, что мы не готовы отдавать социальные объекты в частные руки. Нас услышали и все социально-значимые объекты были переданы в структуру муниципалитета. У города денег не было и работать приходилось в «пожарном режиме». Я вспоминаю то время и просто не понимаю, как мы выжили», — рассказал ФАН Виктор Кресс.

Виктор Кресс резюмировал, что на время работы мэра Геннадия Коновалова пришлись самые тяжелые испытания.

«Он работал день и ночь. Честный, порядочный человек, для которого главным делом было — создание комфортной жизни для томичей. В 1996 году я пригласил его на работу в администрацию Томской области на пост начальника департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области. Претензий к его работе у меня никогда не было», — подчеркнул сенатор.

Виктор Кресс выражает искренние соболезнования семье и близким Геннадия Коновалова и очень сожалеет, что не может проводить в последний путь бывшего руководителя города, так как находится сейчас в Москве.