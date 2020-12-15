СМИ опубликовали имена переброшенных в Арцах из Ливии сирийских боевиков

Анкара, 15 декабря. Европейская конфедерация угнетенных мигрантов (ЕКУМ) обнародовала личные данные 88 сирийских наемников, поставленных Турцией из Ливии в Нагорный Карабах.

Сообщается, что выходцам из Ближнего Востока предлагали по две тысячи долларов за участие в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Боевиков доставляли на другой континент воздушным и морским путями.

По информации ЕКУМ, в дальнейшем наемников могут перебросить на территории Кашмира и Катара. Также источники указывают, что некоторые джихадисты из перечисленных уже вернулись в Сирию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о прибытии в Нагорный Карабах порядка 2 580 протурецких боевиков. Из них 293 ликвидированы, сотни получили ранения.