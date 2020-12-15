Стали известны причины смены врио главы Дербентского района Дагестана

Махачкала, 15 декабря. В Дербентском районе Дагестана в преддверии выборов главы муниципалитета сменился временно исполняющий обязанности руководителя района. Как сообщает источник ФАН, этими действиями один из кандидатов хочет показать прозрачность будущих выборов. Другой собеседник агентства считает, что этот кандидат потерял статус фаворита.

Как сообщается на Instagram-аккаунте myderbent_24, на посту врио главы Дербентского района Наби Алиева сменил заместитель руководителя администрации Садир Эмиргамзаев. Утверждается, что Алиев на время уступил свое место из-за того, что, являясь кандидатом на пост главы муниципалитета, не имеет права возглавлять район во время предвыборной гонки.

«Временно исполняющим главы Дербентского района назначен Садир Эмиргамзаев. Такое назначение связано с тем, что Наби Алиев выдвинул свою кандидатуру на пост главы муниципалитета, и по закону не может руководить на время предвыборной кампании», – говорится в сообщении myderbent_24.

Источник ФАН подтвердил назначение Эмиргамзаева, но подчеркнул, что врио главы района нет необходимости покидать свой пост, если он выдвигает свою кандидатуру на выборы.

«Насколько мне известно, в законе нет такого ограничения. Алиев может в ранге врио спокойно работать и участвовать в выборах. Он ушел потому, что хочет показать прозрачность будущих выборов, отсутствие давления с его стороны на депутатов районного собрания», – сказал собеседник агентства.

Другой источник ФАН заявил, что ситуация намного сложнее. По его мнению, можно говорить о том, что Наби Алиев перестал быть фаворитом на предстоящих выборах.

«Алиев был назначен Владимиром Васильевым (бывший глава Дагестана – Прим. ФАН). Сегодня расклад вполне мог измениться», – полагает собеседник.

По информации агентства, в настоящее время на участие в выборах подали документы восемь кандидатов. Помимо Наби Алиева, это управляющий южным филиалом «Россельхозбанка» Шихсакит Курбанов, а также школьный учитель и ряд общественных деятелей.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Дербентского района запланировано на 22 декабря. Определять нового руководителя муниципалитета будут депутаты районного собрания.

Занимавший ранее высший пост в муниципалитете Фуад Шихиев летом 2020 года был задержан, а позднее арестован по обвинению в мошенничестве с земельными участками на сумму свыше 200 миллионов рублей. После этого врио главы района был назначен его заместитель Садир Эмиргамзаев, который позже сложил с себя полномочия в пользу другого заместителя Наби Алиева.