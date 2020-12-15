Кто в России сможет выйти на пенсию досрочно в Новом году

Законодательство РФ предусматривает ряд причин, которые позволяют гражданину страны выйти на заслуженный отдых досрочно. Напомним, согласно закону, в общем случае российские мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. Повышение пенсионного возраста проводится постепенно — с 2019 по 2028 годы.

Кому пенсия положена досрочно

Законодатель предусмотрел ряд льгот для граждан предпенсионного возраста, которых сегодня принято называть предпенсионерами. Если человек, которому до заслуженного отдыха осталось совсем немного, уволен по сокращению штата либо в связи с ликвидацией предприятия, он может оформить пенсию на два года раньше, чем предусмотрено общим законом. При этом у мужчины страховой стаж должен быть не менее 25 лет, у женщины — не менее 20 лет. Выплаты предпенсионерам назначаются ПФР согласно сведениям, предоставляемым службой занятости.

Кроме того, право на досрочную пенсию имеют женщины со страховым стажем от 37 лет и мужчины, которые работали не менее 42 лет. Россияне также могут оформить пенсию раньше, но для этого они должны достичь 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет, как это было по старому закону.

Кто еще в 2021 году сможет выйти на пенсию досрочно: льготы для матерей

Пенсионные послабления касаются многодетных мам, причем в 2021 году перечень получателей таких льгот расширяется. Раньше право на досрочный выход на пенсию был у женщин, родивших и вырастивших до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, с 2021 года льгота распространяется на матерей трех и четырех детей.

Матерям четырех детей на пенсию можно выйти на четыре года раньше (но не ранее, чем в 55 лет). Трое воспитанных до восьмилетнего возраста детей дают право уйти на пенсию на три года раньше срока (ограничение в 55 лет сохраняется).

А вот матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей, можно уходить на пенсию уже в 50 лет, но при условии, если они имеют в общей сложности не менее 15 лет страхового стажа. При этом в страховой стаж включается также время ухода за детьми до полутора лет (но не более шести лет в общей сложности).

Кроме того, в 50 лет могут выходить на пенсию матери двоих детей, если их страховой стаж не менее 20 лет, в том числе не менее 12 лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 лет в регионах, приравненных к северным.

Также право на досрочную пенсию имеет один из родителей, воспитывавший до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида. Такой родитель должен иметь страховой стаж 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин.

Пенсия для сотрудников опасных производств

Мужчины и женщины, проработавшие длительное время на опасных производствах, в соответствии с утвержденными правительством перечнями, также имеют право досрочно выйти на пенсию. Если страховой стаж на вредных производствах позволяет, мужчины могут уйти на заслуженный отдых уже в 50 лет, женщины — в 45.

Предусмотрены льготы при назначении пенсий также представителям ряда тяжелых профессий: водителям автобусов, троллейбусов и трамваев, трактористам, ткачихам и т. д.

Кроме того, право на досрочную пенсию по выслуге лет предоставляется педагогам, если они выработали не менее 25 лет педагогического стажа. Аналогичная профессиональная льгота есть также у медиков и представителей творческих профессий.

Также досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, отработавших необходимый стаж в селе либо в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

С подробным перечнем профессий, дающих право на досрочную пенсию, можно ознакомиться в территориальных отделениях Пенсионного фонда России, сообщает «Парламентская газета».