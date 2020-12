Линдси Снелл обвинила ООН в игнорировании действий Турции в Ливии

Триполи, 15 декабря. Турция продолжает снабжать нелегитимное Правительство национального согласия Ливии вооружением, но никто на международной арене не обращает на это внимания, написала в Twitter американская журналистка Линдси Снелл.

Turkey continues to allocate substantial military resources to Libya. They’ve kept more than 10k Syrian mercenaries in Tripoli and Misrata since fighting stopped in June. Turkey/GNA are preparing for something big, and no one will care, because “the UN-backed” blah blah blah https://t.co/PdsxITFaUw