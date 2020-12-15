Рассвет Сирта: как освобождение одного города подарило надежду на мир в Ливии

В конце октября 2011 года мир сотрясла новость об убийстве лидера Ливии — Муаммара Каддафи. Конец эпохи Джамахирии завершился в городе Сирт, рядом с которым родился ее основатель. Несмотря на предрекаемый США и Европой положительный исход для государства, последующие годы оказались тяжелыми в североафриканской стране. Однако с недавнего времени забрезжил рассвет новой жизни для Ливии.

Черные флаги террора

После смерти Каддафи в стране возникло безвластие, сопровождавшееся разгулом бандитизма. Воцарившийся хаос послужил почвой для распространения террористических организаций и приблизил войну. Прибывшие из других стран экстремисты получали поддержку бандформирований. Это затронуло и Сирт, где боевики из «Щита Ливии» и 604-го батальона, куда входили группировки из города Мисурата, поддержали «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Бандформирования сменили террористов

Сирт удалось освободить от исламистов в декабре 2016 года, но это не сильно облегчило жизнь местным жителям. Им пришлось выживать среди руин и других бандформирований, пришедших после ИГ1. По словам местного жителя Фараджа Амера аль-Фарджани, чей дом превратился в развалины из-за многочисленных обстрелов, на протяжении 9 лет город переживал тяжелые времена.

«Мой дом неоднократно обстреливали со всех сторон. Я и мои соседи, как и многие жители Сирта, вынуждено покинули свои жилища. Когда здания пустовали, их уничтожили или обокрали ополченцы в 2011 году, еще до появления «Исламского государства», — рассказывает Фаррадж. — По дому попадало много снарядов. Рядом находится моя ферма, но я не могу подойти к ней и вести сельское хозяйство. Там до сих пор находятся неразорвавшиеся мины. Из-за этих следов войны мировые гуманитарные организации не рекомендуют нам здесь находиться, но они ничего не делают для нашей безопасности».

Пострадавший от боевых действий Фаррадж отмечает, что международные организации, в число которых входит ООН, не сыграли эффективной роли в прекращении ливийского кризиса. Дома оказались разрушены, люди превратились в скитальцев, понеся огромные потери.

Причем за время войны пострадали не только жилые постройки. Под огнем оказались и предприятия. Среди них — завод по производству пластиковых труб для систем орошения. До 2011 года организация поставляла продукцию в центральные районы Ливии: Эль-Джуфру, Себху, Рас-Лануф, Замза, Абу Крейн и другие провинции.

«Так сейчас выглядит завод после многолетних обстрелов. Мы успели провести здесь только небольшой ремонт. Раньше это было современное предприятие, но теперь это место больше походит на развалины. Мы не можем вернуться к тем оборотам производства, что давали раньше, чтобы выпускать то же количество продукции. Вот только недавно мы смогли вернуть машину для нагрева сельскохозяйственных труб», — рассказывает о восстановлении производства руководитель завода Муфтах Абдель-Али аль-Джалляб.

Вместе с устаревшими станками на предприятии используются подручные средства. Например, вместо контейнера для перемешивания измельченного материала, который впоследствии станет заготовкой для трубы, приходится использовать обычную ванну. Все приходится делать вручную, раньше же всем процессом занималась автоматика. Это сказалось на объемах работ.

«Золотое время завода шло до 2011 года, а потом начались войны, разрушившие все. Это битвы террористов с 604-м батальоном, затем операция «Буньян Аль-Марсус», которая велась американцами с целью изгнания «Исламского государства». Мы находимся в очень важном для страны районе, который является лакомым куском для боевиков. ЛНА – единственная сила, которая при освобождении города не учинила проблем или разрушений в городе», — подытоживает начальник предприятия.

В ожидании спасения

Несмотря на злоключения ливийцев Сирта, местные жители показали сильный дух. При оккупации этих земель османами в 1842 году здесь установили турецкую крепость «Марсат-Аль-Заафран» (Шафрановая гавань), которую позже стали называть Каср-Серт. После этого в 1911 году итальянцы возвели здесь колонию, а в 1940-х англичане планировали использовать местную нефть на свои нужды. Но в итоге захватчики изгнаны, и террористы с бандформированиями тоже не смогли надолго удержать героический город.

«Сирт много страдал и оставил большой след в истории. Наши предки боролись против итальянских и турецких захватчиков. Они сыграли большую роль в битве «Аль-КартАфи» против фашистской Италии в 1911 году. В последние годы история повторилась, и город долгое время находился во власти чуждых для него боевиков, подконтрольных Турции, — рассказывает член совета шейхов племен города Сирт Мухаммад Гхейс Салим. — К тому же город продолжали терроризировать экстремисты из группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещенная в РФ террористическая организация)».

Мухаммад Гейс Салим отмечает, что местное население пыталось бороться с террористами, но у них ничего не получалось. Боевики установили в Сирте свою власть и делали что хотели. Это продолжалось до 6 января 2020.

Освобождение Сирта

Операция по освобождению Сирта ознаменовала успех ЛНА в борьбе с боевиками Правительства национального согласия. Незадолго до этого нелегитимная власть, осевшая в Триполи, заключила с Турцией договор о военной поддержке. Хотя и ранее в течение нескольких лет Анкара помогала бандформированиям, отправляя по морю и воздухом вооружение и военную технику. Желание османов вернуть утраченный контроль над Ливией этим не ограничивалось. В североафриканскую страну массово отправлялись сирийские боевики, до этого воевавшие с солдатами легитимного правительства и готовые устраивать террор в североафриканском государстве.

Но это не помогло ни подконтрольным ПНС бандформированиям, ни туркам, ни сирийским наёмникам удержать Сирт.

«Главное командование Ливийской национальной армии хорошо знало ситуацию в городе и возмущение его жителей, которые неоднократно обращались к фельдмаршалу Халифе Хафтару и просили освободить их от боевиков. Наш лидер отказался это делать без тщательной подготовки, и начал прорабатываться план освобождения города. Главная цель, которую мы преследовали — минимизация потерь среди мирного населения и их имущества, поэтому мы тщательно работали над фактором внезапности», — рассказал корреспондентам ФАН детали операции по освобождению Сирта глава отдела военной информации Ливийской национальной армии, майор Халифа аль-Обейди.

Наступление началось с нескольких направлений. Силы ЛНА выдвинулись из городов Рас-Лануф, Марса-Брега и с западного направления к Сирту. Атака происходила молниеносно, в том числе с моря, задействовав морскую пехоту. Боевики оказались не готовы к бою и армия, не встречая серьезного сопротивления, освобождала район за районом.

«Выражаю благодарность вождям всех племен города и его жителям за хороший и теплый прием, организованный для наших войск в момент появления в городе. Они нас встречали песнями и танцами. Это отразило их любовь к армии и ненависть к боевикам и их беспределу, творимому в городе до прихода армии», — отметил в разговоре Халифа.

На фронте все спокойно

Сегодня до линии фронта десятки километров от Сирта. В течение года подконтрольные Правительству национального согласия и Турции боевики пытались вернуть себе город, несмотря на введение режима прекращения огня. Однако оборона держалась, и до сих пор солдаты несут службу на линии соприкосновения. Новое перемирие наступило недавно, после заключения Женевских соглашений 24 октября.

«На фронте сейчас тишина, нет ни стрельбы, ни взрывов. Раньше враг устраивал провокации, чтобы возобновить военные действия и нарушить перемирие. Мы этого ему не позволяли. Мы исполняем приказ главнокомандующего и соблюдаем перемирие, но готовы в любой момент дать отпор противнику, если понадобится», — рассказывает солдат Ливийской национальной армии Мухаммад Бушвегир.

Помимо освобождения города, солдаты ЛНА успели занять инфраструктурные объекты, которые послужат на благо ливийцев, готовых шагнуть в новый этап жизни страны. 18 сентября Халифа Хафтар объявил о возобновлении нефтедобычи. До этого ее приостановили из-за несправедливого распределения денег. Часть дохода отправлялась в бюджет Правительства национального согласия, и впоследствии оседала в карманах боевиков, а не мирных жителей. Местные шейхи обратились к главнокомандующему с просьбой перекрыть нефтяной экспорт до наступления мирных времен. И они наступили.

Рассвет Сирта

Новая жизнь Сирта и Ливии начинается там, где закончилась прошлая — в бывшей резиденции Каддафи. Комплекс административных сооружений до сих пор в плачевном состоянии. Помещения переходили из рук в руки военных группировок. Однако след оставили здесь боевики из Мисураты, после которых появилось немало надписей.

«Этот комплекс зданий очень дорог и нужен жителям Сирта. Сооружения сильно пострадали снаружи и внутри — уровень разрушения очень большой. В этом корпусе у боевиков располагался опорный пункт. Там находилась полевая кухня, средства связи и все необходимое для проведения террористических операций», — показывает корреспондентам ФАН корпуса резиденции мэр Сирта Салим Амер.

В зданиях была вся необходимая техника для связи еще до экстремистов. Однако после отхода они все разрушали, либо уносили с собой.

Несмотря на тотальную разруху бывшей резиденции Каддафи, некоторые здания уже отремонтировали, и отсюда ведется подготовка к созданию нового правительства Ливии. Прошедшие межливийские переговоры позволили сторонам договориться о восстановлении суверенитета и государственности страны, а также создании единой армии и выдворении турецких сил. Эти соглашения утвердились в формате «5+5» в Женеве и разграбленные недавно помещения готовятся к приему высокопоставленных гостей.

«Когда ливийцы встречаются друг с другом, они могут разрешить разногласия между собой и преодолеть трудности ради родины. Ливия объединяет нас, и Сирт выступает отличным связующим звеном между Востоком, Западом и Севером. Это мирный город, и все племена пришли сюда. Наши шейхи приветствуют народ со всех регионов», — отмечает мэр города Салим Амер.

По словам градоначальника, еще несколько лет назад страна стала плацдармом для «Братьев-мусульман», занесших сюда заразу в виде экстремистской идеологии. Она разъедала умы ливийцев, за счет с чего террористы захватили блага простых горожан. Местные жители исповедуют умеренный ислам и чужды радикальным взглядам.

«Они оскорбили нашу религию, оскорбили нашу демократию, справедливость и равенство, оскорбили свободу каждого человека, стремящегося жить в безопасности и стабильности», — подытожил Салим Амер.

Мир не за горами?

Пока у залива Сидра воцарился мир, баталии продолжаются уже в другой плоскости — на политической арене. Турция вместе с «Братьями-мусульманами», потерпев поражения в боях, не собирается проигрывать и дальше и потерять контроль над Ливией. Выдвигают на руководящую должность нового правительства Фатхи Башагу — человека, известного своей жестокостью. За время работы его назначили управлять МВД Триполитании, и сотрудников в этот орган он набирал из пособников Мисураты, с которыми организовывал террористические операции еще во времена, когда не занимал высокой должности.

Пока же ливийцы полны надежд, что у власти появятся люди, желающие стране светлого будущего, в котором на дома больше не будут обрушаться снаряды и бомбы, не придется засыпать в страхе, что под окнами снова начнется стрельба, и опасаться потери родных и близких.

1 Организация запрещена на территории РФ.