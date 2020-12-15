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Экономика

Аналитики прогнозируют стабильный курс рубля до конца года

Аналитики прогнозируют стабильный курс рубля до конца года

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть и курса рубля по итогам торгов на мировых биржах 15 декабря. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

На торгах в четверг, 10 декабря, цена на нефть преодолела отметку в 50 долларов за баррель и в моменте достигала 51 доллара. На следующий день, 11 декабря, цена закономерно скорректировалась в районе 49,8 доллара.

Накануне, 14 декабря, цена на нефть вновь попыталась превысить отметку в 51 доллар, однако вышедший вечером ежемесячный доклад ОПЕК о состоянии рынка нефти в мире несколько охладил пыл участников рынка.

Аналитики отметили, что ОПЕК ухудшила прогноз роста спроса на нефть в следующем году на 350 тысяч баррелей в сутки. Эксперты оценили степень исполнения сделки в ноябре в 104%, хотя исполнение сделки со стороны РФ оценивается в ноябре в 86%. Нефть отреагировала на прогноз ОПЕК резким снижением цен с уровня примерно 50,6 до уровня 49,2, но снижение было недолгим. Уже к вечеру понедельника цена вновь поднялась выше 50 и утром 15 декабря попыталась удержать этот уровень.

Цены на нефть не реагируют на негативные новости — ни на отчет ОПЕК, из которого следует, что спрос на нефть все еще слаб, ни на новые ограничения в европейских странах и США из-за коронавируса. Ранее Германия сообщила о введении карантина с 16 декабря по 10 января, мэр Нью-Йорка заявил о необходимости подготовки к полному локдауну.

Аналитики прогнозируют стабильный курс рубля до конца года

Удерживают цены на высоком уровне оптимизм от начала вакцинации, а также активное восстановление спроса на нефть в Азии, в частности в Китае и Индии. Однако при таких высоких ценах на нефть велика вероятность нарастания разногласий внутри ОПЕК+ на заседании 4-5 января. Заседание технического и мониторингового комитетов также перенесены на 4 января.

«Рост цен будет все больше побуждать страны-производители наращивать добычу», — считают эксперты.

Однако пока динамика цен на нефть показывает, что позитивных факторов больше. Следующей целью нефти является диапазон 53-53,5 доллара с возможной предварительной коррекцией в район 49,5, подытожили эксперты.

Курс рубля

Мощный тренд на укрепление рубля начался в декабре с заходом на российский рынок денег иностранных инвесторов, продающих валюту для приобретения российских ценных бумаг. Однако накануне он приостановил свое движение.

Накануне, 14 декабря, курс достигал наивысших отметок – 72,8 рубля за доллар. Однако ближе к вечеру на фоне не слишком позитивного отчета ОПЕК, а также информации о «русских хакерах», взломавших программное обеспечение госорганов США, рубль резко пошел вниз — до 73,9 рубля за доллар.

Утром 15 декабря стоимость рубля вновь резко выросла до 74,6 рубля за доллар, но затем скорректировался до 73,4-73,5.

Аналитики прогнозируют стабильный курс рубля до конца года

Новость о «русских хакерах» вновь напомнила участникам рынка о высоком риске новых антироссийских санкций. Однако в Белом доме пока не до санкций, цены на нефть остаются высокими, а доллар остается слабым на международном рынке по отношению к основным мировым валютам.

«При таких условиях резкого снижения курса рубля, как это было в октябре, ждать не приходится. Уровень 73-73,5 пока выглядит равновесным», — считают эксперты.

Кроме того, на этой неделе пройдет заседание ФРС США (15-16 декабря). Его итоги могут повлиять на курс доллара на мировом рынке и, как следствие, на курс рубля. Также в пятницу, 18 декабря, состоится заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Это также может как укрепить рубль, так и ослабить его.

«Скорее всего, до Нового года ничего драматичного с курсом не произойдет, останется в диапазоне 73-74», — заключили аналитики.

Ранее экономист Наталья Мильчакова назвала причины поражения США в вопросе «Северного потока — 2».

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