Отмирание конечностей: в Белом доме обнаружили еще один симптом заражения COVID-19

Вашингтон, 15 декабря. Директор Службы безопасности Белого дома Крид Бейли потерял большой палец левой ноги и всю правую нижнюю конечность в связи необычайно тяжелым течением коронавирусной инфекции, при которой была повреждена его сердечно-сосудистая система, а в некоторых кровеносных сосудах образовались закупоривающие их тромбы. Об этом сообщает WAtoday.

Ампутация произошла после трехмесячного пребывания чиновника в больнице. Все это время о его состоянии не было информации, так как ни он, ни его семья, ни представители администрации не давали никаких комментариев. Про потерю ноги рассказал друг Бейли — Дон Маккроби, организовавший сбор пожертвований на протез, оплату медицинских счетов и модернизацию дома под нужды инвалида.

«Крид победил COVID-19, но это обошлось ему дорого: пришлось ампутировать большой палец на левой ноге, а также правую ногу», — сообщил он.

Должность директора Службы безопасности Белого дома подразумевает выдачу разрешений на доступ в комплекс при тесном сотрудничестве с Секретной службой США.

Бейли, являющийся убежденным сторонником Дональда Трампа, с самого начала пандемии указывал на опасность, которую представляет распространяющийся COVID-19 для здоровья граждан.

Вчера действующий американский президент отказался прививаться антикоронавирусной вакциной — он намерен сделать это в «соответствующее время».

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США одобрил применение препарата от BioNTech и Pfizer на территории страны. В первую очередь вакцинировать будут пациентов учреждений длительного ухода и сотрудников системы здравоохранения.