Дмитрий Пучков поддержал россиян в выборе лучшего фильма 2020 года

Россияне назвали фильм «Джентльмены» лучшим фильмом 2020 года. Это подтверждает прописную истину о том, что люди любят хорошие комедии. Об этом в беседе с ФАН сообщил публицист, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

По словам эксперта, популярность нового творения режиссера Гая Ричи абсолютно заслужена.

«Фильм «Джентльмены» — хорошее смешное кино. Я его перевел, очень удачно показали. «Довод» — занудное барахло, никому неинтересное», — прокомментировал блогер.

Он добавил, что комедии традиционно пользуются большей популярностью у аудитории. Кроме того, создатели хорошо продумали структуру картины.

«К примеру, в художественном фильме «Рок-н-рольщик» — семь сюжетных линий, из-за чего наши соотечественники при просмотре картины путаются и не могут понять, о чем идет речь вообще. «Джентльмены» — гораздо мягче, спокойнее и понятнее», — резюмировал Дмитрий Пучков.

Ранее СМИ сообщили о том, что лучшим фильмом 2020 года российские зрители назвали криминальную комедию «Джентльмены». На третьем месте рейтинга расположился «Довод» Кристофера Нолана.

Криминальная комедия «Джентльмены» вышла в российский прокат в феврале 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Мэттью МакКонахи («Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей»), Чарли Ханнэм («Меч короля Артура», «Сыны анархии»), Генри Голдинг, Хью Грант («Реальная любовь», «Приключения Паддингтона 2») и Мишель Докери («Аббатство Даунтон», «Воздушный маршал»).