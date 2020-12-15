Донбасс сегодня: ВСУ готовят провокации в ДНР, Киев ударил по ЛНР из минометов

Донбасс, 15 декабря. Армия Киева усилила обстрелы республик. Командование ВСУ готовит провокации в ДНР. Треть протестированных силовиков украинской армии употребляют наркотики. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска увеличили количество обстрелов Донбасса. По Донецкой Народной Республике огонь открывался шесть раз на горловском и донецком направлениях, применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Луганская Народная Республика обстреляна дважды с применением 82-мм минометов и подствольных гранатометов. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Командование ВСУ готовит постановочные обстрелы ДНР

Командование Вооруженных сил Украины готовит серию провокаций для обвинения Народной милиции ДНР в нарушениях Минских соглашений, сообщают в оборонном ведомстве республики. В зонах ответственности 72-й и 53-й отдельных механизированных бригад ВСУ были замечены съемочные группы украинских телеканалов. Их действия координируют офицеры 74-го центра информационно-психологических операций Сил специальных операций украинской армии, капитаны Дячук и Канинец.

Из состава указанных армейских частей выделены подразделения, в чьи задачи входит обеспечение зрелищных обстрелов, которые будут поданы украинской аудитории как акт агрессии «сепаратистов». В связи с подготовкой провокации в ВСУ командование Народной милиции ДНР публично обратилось к иностранным наблюдателям с просьбой дать оценку действиям противника, которые направлены на дезинформацию международных структур и населения Украины.

Украинские правоохранители арестовали наркодилеров из ВСУ

Военнослужащие украинской армии не только сами употребляют запрещенные вещества, но и занимаются распространением наркотиков среди мирного населения Донбасса, следует из сообщения Народной милиции ЛНР. Правоохранительные органы Украины на днях задержали троих военнослужащих 10-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады, которые распространяли наркотики в Никифоровке Луганской области.

Дельцы арестованы, ведется следствие. При этом руководство подразделений, где выявляются подобные факты, тщательно скрывает информацию от вышестоящего командования. Процесс употребления и распространения наркотиков киевскими силовиками является системной проблемой «сильнейшей армии континента».

Треть протестированных силовиков ВСУ употребляют наркотики

Несмотря на принимаемые правоохранителями меры, ситуация с употреблением и распространением запрещенных веществ в ВСУ не становится лучше. Три дня назад четверо силовиков 59-й бригады доставлены в больницу Краматорска Донецкой области в тяжелом состоянии с явными симптомами передозировки наркотиков.

Командованию бригады не удалось скрыть этот факт от командования оперативно-тактической группировки «Север», которое инициировало тестирование личного состава 59-й мотопехотной бригады на наркотики. В крови 35% прошедших тестирование военнослужащих содержатся запрещенные вещества.