Глава Союза биатлонистов РФ объяснил провальные выступления национальной команды

Общие кондиции сборной России по биатлону на сегодняшний день не соответствуют ожиданиям. Об этом в беседе с ФАН заявил глава Союза биатлонистов РФ Виктор Майгуров.

Российские биатлонисты в текущем сезоне выступают не так, как хотелось бы болельщикам. Позади три этапа Кубка мира. На счету наших спортсменов лишь несколько четвертых мест в эстафетах. Всего сборная России по биатлону провела уже 31 безмедальную гонку. Результат, прямо скажем, не очень. Антирекорд.

Так долго без призовых мест наши биатлонисты еще не обходились. Последний раз россияне попадали на пьедестал на чемпионате мира в феврале 2020 года. Тогда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.

Прославленный российский биатлонист, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров в комментарии ФАН отметил, что спортсмены хоть и не показывают нужный результат, но выкладываются в полную силу. Он объяснил, чем могут быть обусловлены неудачи.

«Могу сказать, что сегодня биатлонисты сборной показывают те результаты, на которые они готовы в данный момент. Каждый спортсмен, выходя на старт, выкладывается на все свои 100%. Возможно, не очень удачные выступления нашей команды связаны с теми или иным тренировочными планами, которые подкреплялись целями и задачами тренеров на этот сезон», — признался Майгуров.

Глава СБР подчеркнул, что, несмотря на плохие итоговые результаты, положительные моменты все-таки начали проявляться.

«Мы регулярно проводим анализы выступлений, общаемся с тренерами. Определенная положительная динамика есть, но пока она, к сожалению, не выливается в результат, который бы всех устраивал», — сказал Майгуров.

Виктор Викторович обозначил, что кто-то из спортсменов готов лучше, кто-то — хуже, но пока все это не совпадает с ожиданиями.

«Что именно не получается у команды? У всех по-разному: кто-то сильнее ходом, кто-то — в стрельбе. Поэтому общие кондиции команды на сегодняшний день не соответствуют нашим ожиданиям», — уверен бывший спортсмен.

Не обошел стороной Майгуров и животрепещущую тему последних дней — драматичное выступление наших мужчин на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, а именно Александра Логинова в эстафете.

Перед последним огневым рубежом Логинов шел в числе претендентов на медаль и даже на победу. России в этом помогали и соперники — насколько это было возможно. В самый ответственный момент россиянин не справился со стрельбой, совершил четыре промаха и ушел на дополнительный круг. В итоге российская сборная финишировала только четвертой.

«То, что случилось в эстафете с Александром Логиновым, — это совокупность факторов. Стрельба — это в основном психология. Можно научить человека идеально стрелять, но в стрессовых ситуациях на первый план выходят не твои навыки стрельбы, хотя они важны, а психология — как спортсмен сможет совладать со своими нервами в той или иной ситуации. Также отмечу неидеальное функциональное состояние, которое тоже может накладывать свой отпечаток на результат стрельбы в определенный момент», — прояснил он ситуацию.

Глава российского биатлона выразил надежду на улучшение результатов и признался, что сборная уже готовится к Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2022 года в китайском Пекине.

«Прогноз на улучшение результатов в дальнейшем я, естественно, дать не могу, но я на это надеюсь. Сейчас у нас особенный сезон — предолимпийский. Как только заканчивается одна Олимпиада — наступают подготовительные сезоны к следующей. Понятно, что в данной ситуации нынешний год является немного особенным. Сейчас еще совершенно непонятно, состоится ли Олимпиада или нет, будут ли какие-то санкции, но мы, естественно, готовимся к ней. К сожалению, до Игр посмотреть олимпийские трассы в Пекине не получится, поскольку этап Кубка мира там отменен, но тем не менее мы уже думаем о будущем олимпийском сезоне», — подытожил Майгуров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сборная России по биатлону 31-й раз подряд не смогла добыть медали и обновила свой антирекорд.