Прохор Шаляпин не ограничивает себя участием только в «Поле чудес»

Изъявив желание попробовать себя в роли ведущего, певец Прохор Шаляпин решил не ограничиваться только местом ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича. Так, у артиста много творческих идей, которые, быть может, когда-нибудь осуществятся.

«Я очень люблю передачу «Поле чудес». С удовольствием бы вел вечерник «Шаляпин», стал бы ведущим «Угадай мелодию с Прохором Шаляпиным». В общем, все эти программы мне очень нравятся», — с юмором отвечает Шаляпин.

Стоит заметить, Якубович даже ответил артисту на его пожелание, предложив попробовать и понять, что это за работа. А вот у Прохора возникло предложение интереснее.

«Я бы и вместе с Якубовичем провел программу. Почему нет? Очень интересная идея. Но я думаю, это только слова», — отметил музыкант.

К такому мнению Шаляпин пришел не сразу. Ранее в своем Instagram-аккаунте он объяснял своим подписчикам, что у него есть все шансы занять место ведущего старейшего проекта на Первом канале, вспомнив первого ведущего программы Владислава Листьева.

«Я помню, как «Поле чудес» вел Листьев, его все безумно любили. Якубовича тоже приняли не сразу, но потом привыкли», — объяснил свою позицию артист.

На слова одной из подписчиц о том, что «без Аркадьевича передача будет уже не той» певец парировал.

«Мы так думали, когда погиб Листьев», — написал комментарий Прохор.

Но теперь, как выяснилось, артист свое мнение поменял и в телефонном разговоре с корреспондентом ФАН согласился, что без Якубовича «Поле чудес» уже не будут прежним.

Судя по фото из официального аккаунта певца, знаменитости знакомы, и зритель ради эксперимента, быть может, увидит Леонида Якубовича с соведущим в лице Шаляпина.

Ранее молодой исполнитель вновь создал вокруг себя шумиху из-за скандала с певцом и композитором Юрием Лозой.