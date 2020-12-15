Психолог о влиянии гаджетов: Установка «Не быть, а слыть» размывает личность

Зависимость от гаджетов наносит колоссальный вред нашей психике и нервной системе. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Собеседница согласна с утверждением ряда специалистов о том, что радиочастотное излучение смартфонов повышает риск развития неврологических и психических заболеваний.

«Я уверена, что это действительно так. Наша нервная система настолько чувствительна, что излучение тоже влияет. Особенно, когда человек не выпускает телефон из рук. Сегодня таких — огромное количество. Обратите внимание хотя бы на людей в метро — 99% будут сидеть не только с гаджетом в руке, но и в наушниках. Это полное погружение в виртуальный мир», — отметила специалист.

По ее словам, чаще всего люди зависимы от соцсетей, лайков, комментариев. Они не живут совей жизнью, а соревнуются между собой, что приводит к серьезным последствиям.

«Установка «Не быть, а слыть» размывает личность и подвергает нагрузке нервную систему. Происходит переориентация личностных ценностей. Человек думает только о том, как его оценивают в виртуальном мире. Часто это и становится причиной обращению за помощью к психологам», — подчеркнула Марианна Абравитова.

Эксперт поддержала рекомендации других врачей не оставлять во время сна рядом с собой гаджет, отключать его или уносить в другую комнату. Это поможет избежать дополнительной нагрузки нервной системы от радиочастотного излучения. Кроме того, если вы начинаете подозревать у себя зависимость от соцсетей или вообще от смартфона, вам может помочь установка соответствующего приложения с таймером для ограничения сеансов пребывания в виртуальном мире.